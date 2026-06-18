  1. У світі

У Мілані водії трамваїв під слідством через поширення фото стегон та грудей пасажирок і вульгарні коментарі

12:38, 18 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водіїв громадського транспорту відсторонено через підозру у незаконному доступі до камер відеоспостереження та обміні зображеннями жінок через WhatsApp.
У Мілані водії трамваїв під слідством через поширення фото стегон та грудей пасажирок і вульгарні коментарі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мілані групу водіїв трамваїв звинувачують у поширенні через WhatsApp фотографій пасажирок, які могли бути отримані з камер відеоспостереження. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, водії нібито обмінювалися зображеннями, на яких були зафіксовані частини тіла жінок — зокрема ноги, стегна, груди та обличчя — та супроводжували їх сексистськими й вульгарними коментарями.

Прокуратура Мілана розпочала розслідування щонайменше щодо одного працівника компанії громадського транспорту ATM за підозрою в несанкціонованому доступі до ІТ-системи та зламі системи відеоспостереження з метою отримання зображень пасажирок.

У межах справи повідомляється про обшуки в помешканнях п’ятьох інших співробітників чоловічої статі та вилучення їхніх мобільних телефонів та інших пристроїв.

Усі фігуранти відсторонені від роботи на час розслідування.

Справу почали розслідувати після того, як пасажирка трамвая №15 помітила чоловіка у формі, який переглядав на телефоні груповий чат WhatsApp із подібними зображеннями та коментарями. Вона зафіксувала побачене та передала інформацію активістці, яка звернулася до транспортної компанії ATM.

У ATM заявили, що компанія оперативно розпочала внутрішню перевірку та намагається з’ясувати всі обставини інциденту, а також перевірити правильність використання службових систем і захистити пасажирів і працівників.

Наразі не встановлено, чи йдеться про зображення з камер одного трамвая чи кількох, а також чи поширювалися вони за межі групового чату.

Президент ломбардського відділення організації Codacons Марко Марія Донцеллі назвав ситуацію серйозною та зазначив, що у разі підтвердження фактів це може призвести як до кримінальної, так і до цивільної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП проігнорувала рекомендацію ВККС щодо звільнення судді Олексія Галагана

Вища рада правосуддя залишила без розгляду рекомендацію ВККС щодо звільнення з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького.

Верховний Суд не дозволив виселити військового з дачного будинку колишньої тещі

Суди відмовили у виселенні військового з дачного будинку, врахувавши, що це його єдине постійне житло.

Фіскальний режим «Вільна гривня» потребує доопрацювання через слабкі місця в реєстрі та податкових механізмах

«Вільна гривня» для бізнесу: у законопроєкті не визначили реєстр учасників.

Пільги Дія Сіті для стартапів: як зберегти 5% ПДФО та мінімальний ЄСВ без 9 працівників

Стартап у Дія Сіті з трьома працівниками може платити мінімальний ЄСВ та 5% ПДФО, але цей привілей має свій термін придатності.

Суддя Павло Вовк оскаржує рішення ВРП у ВП ВС: чому «плівки ОАСК» є юридичною ілюзією, а не доказом

Позов ексголови ОАСК Павла Вовка проти ВРП — це спір за конституційний принцип, що вирішить чи може держава використовувати таємні записи кримінальних проваджень для звільнення суддів в обхід закону.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]