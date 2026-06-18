У Мілані водії трамваїв під слідством через поширення фото стегон та грудей пасажирок і вульгарні коментарі

Водіїв громадського транспорту відсторонено через підозру у незаконному доступі до камер відеоспостереження та обміні зображеннями жінок через WhatsApp.

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У Мілані групу водіїв трамваїв звинувачують у поширенні через WhatsApp фотографій пасажирок, які могли бути отримані з камер відеоспостереження. Про це повідомляє The Guardian.

За даними слідства, водії нібито обмінювалися зображеннями, на яких були зафіксовані частини тіла жінок — зокрема ноги, стегна, груди та обличчя — та супроводжували їх сексистськими й вульгарними коментарями.

Прокуратура Мілана розпочала розслідування щонайменше щодо одного працівника компанії громадського транспорту ATM за підозрою в несанкціонованому доступі до ІТ-системи та зламі системи відеоспостереження з метою отримання зображень пасажирок.

У межах справи повідомляється про обшуки в помешканнях п’ятьох інших співробітників чоловічої статі та вилучення їхніх мобільних телефонів та інших пристроїв.

Усі фігуранти відсторонені від роботи на час розслідування.

Справу почали розслідувати після того, як пасажирка трамвая №15 помітила чоловіка у формі, який переглядав на телефоні груповий чат WhatsApp із подібними зображеннями та коментарями. Вона зафіксувала побачене та передала інформацію активістці, яка звернулася до транспортної компанії ATM.

У ATM заявили, що компанія оперативно розпочала внутрішню перевірку та намагається з’ясувати всі обставини інциденту, а також перевірити правильність використання службових систем і захистити пасажирів і працівників.

Наразі не встановлено, чи йдеться про зображення з камер одного трамвая чи кількох, а також чи поширювалися вони за межі групового чату.

Президент ломбардського відділення організації Codacons Марко Марія Донцеллі назвав ситуацію серйозною та зазначив, що у разі підтвердження фактів це може призвести як до кримінальної, так і до цивільної відповідальності.

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