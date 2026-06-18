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Попередження, догани і звільнення: 49 суддів отримали дисциплінарні стягнення за порушення

12:20, 18 червня 2026
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За пʼять місяців ВРП ухвалила 48 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 49 суддів.
Попередження, догани і звільнення: 49 суддів отримали дисциплінарні стягнення за порушення
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За січень–травень 2026 року дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя ухвалили 48 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 49 суддів.

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Як повідомили у ВРП, до суддів застосовано різні види дисциплінарних стягнень залежно від характеру порушень.

Зокрема:

  • попередження – щодо 24 суддів;
  • догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 5 суддів;
  • сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 3 суддів;
  • подання про звільнення – щодо 17 суддів.

Зазначимо також, що за цей проміжок часу Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 75 кандидатів на посади суддів.

Крім того, було звільнено 78 суддів. За загальними обставинами звільнено 65 суддів, а за особливими – 13.

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