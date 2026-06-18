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Предупреждения, выговоры и увольнения: 49 судей получили дисциплинарные взыскания за нарушения

12:20, 18 июня 2026
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За пять месяцев ВСП принял 48 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 49 судей.
Предупреждения, выговоры и увольнения: 49 судей получили дисциплинарные взыскания за нарушения
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За январь–май 2026 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 48 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 49 судей.

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Как сообщили в ВСП, к судьям применены различные виды дисциплинарных взысканий в зависимости от характера нарушений.

В частности:

  • предупреждение – в отношении 24 судей;
  • выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца – в отношении 5 судей;
  • строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев – в отношении 3 судей;
  • представление об увольнении – в отношении 17 судей.

Отметим также, что за этот период Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 75 кандидатов на должности судей.

Кроме того, были уволены 78 судей. По общим обстоятельствам были уволены 65 судей, а по особым — 13.

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