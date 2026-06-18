Оскорбил полицейского — рискуешь получить штраф 5100 грн или арест: что предлагает инициатива, которая ждет решения Рады

За публичное оскорбление правоохранителей предлагают штрафовать, направлять на общественные работы или подвергать административному аресту.

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В Украине уже несколько лет остается без окончательного решения законодательная инициатива, которая предлагает ввести отдельную ответственность за оскорбление полицейских, пограничников, военнослужащих и членов общественных формирований во время исполнения ими служебных обязанностей. Авторы законопроектов настаивают, что действующее законодательство не обеспечивает надлежащей защиты чести и достоинства правоохранителей, тогда как критики видят риски для свободы высказываний и возможные проблемы с правоприменением.

В итоге один из законопроектов парламент отклонил, а другой Верховная Рада поддержала только в первом чтении еще в 2022 году. С тех пор документ формально готовится ко второму чтению, однако никакого дальнейшего продвижения не произошло.

За оскорбление полицейских хотели штрафовать: что предусматривала первая инициатива

В феврале 2021 года в Верховную Раду внесли законопроект №5050 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно защиты чести и достоинства работников Национальной полиции Украины, членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы и военнослужащих».

Документ предлагал изложить в новой редакции статью 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях и распространить ее действие не только на случаи злостного неповиновения законным требованиям полицейских, но и на умышленные публичные действия, которые оскорбляют честь и достоинство работников Национальной полиции во время исполнения ими служебных обязанностей.

Отдельно законопроект предусматривал ответственность за действия, которые авторы определяли как оскорбление чести и достоинства правоохранителя, выраженное в непристойной форме, а также за осквернение полицейского обмундирования.

Аналогичный подход предлагалось применить к членам общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, а также к военнослужащим во время их участия в охране общественного порядка.

Санкции предлагалось оставить на уровне действующей статьи 185 КУоАП:

штраф от 136 до 255 гривен;

общественные работы от 40 до 60 часов;

исправительные работы сроком от одного до двух месяцев;

административный арест до 15 суток.

Почему одну версию законопроекта сразу отложили

Во время рассмотрения законопроекта профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности обратил внимание на наличие альтернативного законопроекта №5050-1.

В заключении комитета отмечалось, что альтернативная инициатива является более содержательной и комплексно урегулирует поднятый вопрос.

В результате комитет рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект №5050 по итогам рассмотрения в первом чтении.

Фактически именно после этого основное внимание парламента было сосредоточено на альтернативном законопроекте №5050-1.

Какие новые наказания предлагают

Альтернативный законопроект №5050-1 не ограничивается только изменениями в статью 185 КУоАП.

Авторы предлагают комплексно изменить ряд положений Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности статьи 173, 185, 185-7, 185-10, 262 и 263.

В пояснительной записке отмечается, что последнее повышение штрафов за мелкое хулиганство произошло еще в 1997 году, а действующие размеры взысканий фактически утратили свою воспитательную функцию.

Кроме того, авторы подчеркивают, что отдельная ответственность за оскорбление правоохранителей в КУоАП прямо не предусмотрена, из-за чего такие случаи нередко квалифицируются по другим статьям, что создает юридические несогласованности.

Штрафы до 5100 гривен и арест: что предлагает законопроект

Законопроект №5050-1 предусматривает усиление ответственности за мелкое хулиганство.

В частности, штраф за такие действия предлагается увеличить с нынешних 51–119 гривен до 170–510 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф может составить 510–850 гривен.

Отдельно документ предлагает установить ответственность за публичное оскорбление:

полицейского во время исполнения служебных обязанностей;

военнослужащего;

работника Государственной пограничной службы;

членов общественных формирований, которые привлекаются к охране общественного порядка или государственной границы.

За такие действия предлагается установить штраф от 340 до 680 гривен либо общественные работы сроком от 20 до 30 часов.

Также законопроект предусматривает усиление ответственности за злостное неповиновение законным требованиям полицейских, пограничников и военнослужащих.

В таких случаях штраф может составлять от 850 до 1700 гривен, а за повторное правонарушение либо его совершение группой лиц — от 1700 до 5100 гривен либо административный арест до 15 суток.

Кроме того, документ расширяет перечень случаев, когда правоохранители могут применять административное задержание для оформления соответствующих правонарушений.

Из-за чего возникла дискуссия о свободе высказываний

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады в целом не возражало против идеи защиты чести и достоинства лиц, исполняющих служебные обязанности.

Вместе с тем эксперты высказали ряд замечаний.

Одно из них касалось понятия «публичное оскорбление». В заключении отмечалось, что использование признака публичности может создать трудности при привлечении к ответственности, поскольку будут возникать споры относительно того, были ли действия действительно публичными.

Также эксперты обратили внимание на то, что создание отдельных составов правонарушений для различных категорий должностных лиц может привести к чрезмерному усложнению Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По мнению Главного научно-экспертного управления, более логичным могло бы быть создание единой нормы об ответственности за умышленные публичные действия, которые оскорбляют честь и достоинство лица во время исполнения им служебного либо общественного долга.

Именно вокруг вопроса определения понятия оскорбления и границ допустимой критики представителей власти возникла значительная часть дискуссий относительно законодательной инициативы.

Подобные инициативы касаются и защиты военнослужащих

Стоит отметить, что это не единственная законодательная инициатива последних лет, которая предусматривает ответственность за оскорбление представителей силовых структур.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде также находятся законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства военнослужащих, а также угрозы в их адрес.

Один из таких документов — законопроект №10014, зарегистрированный в 2023 году. Он предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей о неуважении к военнослужащему и установить наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен, общественных работ либо административного ареста до 15 суток.

Кроме того, в 2025 году в парламент внесли законопроекты №13384 и №13384-1, которые предлагают уже уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства военнослужащих. Если основной проект предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, то альтернативный допускает санкции от штрафа до 68 тысяч гривен до лишения свободы на срок до 12 лет в зависимости от характера правонарушения.

Вместе с тем, как и в случае с законопроектами об оскорблении полицейских, часть этих инициатив получила критические замечания экспертов парламента, которые обратили внимание на риски чрезмерной криминализации и проблемы с соблюдением принципа правовой определенности.

Что не понравилось научно-экспертному управлению

Отдельные замечания касались юридической техники законопроектов.

Так, относительно законопроекта №5050 эксперты поставили под сомнение использование понятия «осквернение полицейского обмундирования». По их мнению, такая формулировка традиционно применяется к религиозным святыням, захоронениям либо памятникам и не совсем корректно используется в отношении государственных институтов и их представителей.

Относительно законопроекта №5050-1 эксперты также обратили внимание на риски чрезмерного расширения количества специальных составов административных правонарушений.

Законопроект поддержали в первом чтении: что было дальше

В июле 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект №5050-1.

Несмотря на замечания экспертов, комитет поддержал основную цель документа и рекомендовал парламенту принять его за основу.

Вместе с тем депутаты подчеркнули необходимость доработки проекта ко второму чтению, в частности относительно определения терминов «оскорбление» и «публичное оскорбление».

Документ уже более трех лет не могут принять окончательно

3 мая 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект №5050-1 в первом чтении и приняла его за основу с сокращенным сроком подготовки.

С тех пор документ официально находится на стадии подготовки ко второму чтению.

Однако спустя более четырех лет после регистрации и более трех лет после голосования в первом чтении парламент так и не рассмотрел его повторно.

Таким образом, законопроект №5050-1 предусматривает введение отдельной ответственности за оскорбление полицейских, пограничников и военнослужащих, однако соответствующие изменения до сих пор не вступили в силу, поскольку документ после принятия за основу в 2022 году так и не был рассмотрен парламентом во втором чтении.

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