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Сотрудница казино похитила из кассы 15 000 долларов и сразу же проиграла их в том же заведении

11:29, 18 июня 2026
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Женщина признала свою вину и получила условный приговор с надзором.
Сотрудница казино похитила из кассы 15 000 долларов и сразу же проиграла их в том же заведении
Фото: Sun Herald
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Бывшая сотрудница американского казино Harrah’s Gulf Coast похитила из кассы своего места работы 15 тысяч долларов и сразу же проиграла эти средства в азартных играх в том же заведении. За это ее приговорили к условному сроку. Об этом сообщает Sun Herald.

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На суде 30-летняя Иссакия Фалконер полностью признала свою вину. Она призналась, что в январе 2024 года похитила деньги во время работы и сразу же потратила их на ставки в том же казино.

После признания вины окружной судья Рэнди Мюллер назначил Фалконер условное наказание в виде семилетнего срока, из которых четыре года она будет находиться под надзором после освобождения.

Суд вынес приговор без установления судимости за тяжкое преступление, что означает, что у нее не будет соответствующей записи, если она выполнит все условия наказания, в частности выплатит полную компенсацию.

Согласно судебным материалам, ранее у женщины не было судимостей за тяжкие преступления.

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