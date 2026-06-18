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15 млн грн в случае смерти военнослужащего: Верховный Суд уточнил условия выплаты единовременной денежной помощи

10:01, 18 июня 2026
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Вывод Верховного Суда относительно условий выплаты единовременной денежной помощи в связи со смертью военнослужащего от заболевания.
15 млн грн в случае смерти военнослужащего: Верховный Суд уточнил условия выплаты единовременной денежной помощи
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Право на получение единовременной денежной помощи, предусмотренной п. 2 постановления Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» (Постановление № 168), возникает в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения, а также в случае смерти военнослужащего, в отношении которой установлена причинная связь с ранением (контузией, травмой или увечьем), полученными во время защиты Родины, участия в боевых действиях или обеспечения мероприятий по национальной безопасности и обороне. 

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К такому выводу пришла судебная палата по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу, в котором оспаривалось право истцов — членов семьи военнослужащего, умершего от заболевания во время исполнения обязанностей военной службы в период действия военного положения, на выплату единовременной денежной помощи в размере 15 000 000 грн.

Судебная палата отметила, что положения п. 2 Постановления № 168 подлежат применению в системной взаимосвязи с положениями Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и не могут толковаться отдельно от него.

Суд обратил внимание на то, что сам по себе вывод военно-врачебной комиссии о связи заболевания с защитой Родины или прохождением военной службы не является безусловным основанием для применения п. 2 Постановления № 168, если материалами дела не подтверждены обстоятельства, с которыми указанное постановление связывает возникновение права на соответствующую выплату.

Смерть военнослужащего вследствие заболевания не исключает возможности назначения единовременной денежной помощи в повышенном размере, если на основании медицинских документов установлено, что такая смерть, независимо от непосредственного клинического механизма ее наступления, находится в причинной связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), полученным при обстоятельствах, определенных п. 2 Постановления № 168.

Также Верховный Суд пришел к выводу, что при отсутствии оснований для применения п. 2 Постановления № 168 вопрос назначения и выплаты единовременной денежной помощи решается в соответствии с положениями Закона № 2011-XII и Порядка № 975, с учетом установленных ими оснований и условий предоставления соответствующих социальных гарантий.

Постановление КАС ВС от 16 июня 2026 года по делу № 620/10029/24 (производство № К/990/19427/25) в настоящее время не опубликовано в ЕГРСР.

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