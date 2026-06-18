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По делу о смерти ребенка от голода на Винниччине будут судить соцработниц и врача

22:36, 18 июня 2026
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По данным следствия, из-за ненадлежащего выполнения ими служебных и профессиональных обязанностей умер 10-летний мальчик.
По делу о смерти ребенка от голода на Винниччине будут судить соцработниц и врача
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Прокуроры Винницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц по делу о смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью в Могилев-Подольском районе. Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

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Речь идет о директоре территориального центра социального обслуживания, социальной работнице и семейном враче. По данным следствия, из-за ненадлежащего выполнения ими служебных и профессиональных обязанностей в декабре 2025 года умер малолетний мальчик.

Директору учреждения инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Следствие считает, что она не обеспечила надлежащий контроль за работой подчиненной по социальному сопровождению ребенка.

Социальной работнице, закрепленной за семьей, инкриминировано ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Она должна была непосредственно посещать семью, оценивать состояние ребенка и при его ухудшении принимать необходимые меры. Вместе с тем работница ограничивалась общением с матерью мальчика и на основании этого составляла акты посещения. С августа по декабрь было составлено 14 актов, последний — от 15 декабря, то есть накануне смерти ребенка, где состояние мальчика записано со слов матери.

Третья обвиняемая — семейный врач. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины), а также несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах (ч. ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины). По версии следствия, семейный врач, посещавшая больного ребенка, видела стремительное ухудшение его здоровья, однако не указывала это в медицинской документации и не сообщала в соответствующие службы.

Обвинительный акт в отношении всех трех фигурантов направлен в суд для рассмотрения.

Также прокуратура обжалует приговор в отношении матери ребенка, которой назначено 3 года лишения свободы за заведомое оставление малолетнего в опасности и злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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