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У справі про смерть дитини від голоду на Вінниччині судитимуть соцпрацівниць і лікарку

22:36, 18 червня 2026
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За даними слідства, через неналежне виконання ними службових і професійних обов’язків помер 10-літній хлопчик.
У справі про смерть дитини від голоду на Вінниччині судитимуть соцпрацівниць і лікарку
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Прокурори Вінниччини скерували до суду обвинувальний акт щодо службових осіб у справі про смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю в Могилів-Подільському районі. Про це повідомили в Вінницькій обласній прокуратурі.

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Йдеться про директора територіального центру соціального обслуговування, соціальну працівницю та сімейну лікарку. За даними слідства, через неналежне виконання ними службових і професійних обов’язків у грудні 2025 року помер малолітній хлопчик.

Директорці установи інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України). Слідство вважає, що вона не забезпечила належного контролю за роботою підлеглої щодо соціального супроводу дитини.

Соціальній працівниці, закріпленій за сім’єю, інкриміновано неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 137 КК України). Вона мала безпосередньо відвідувати сім’ю, оцінювати стан дитини і при його погіршенні вживати необхідних заходів. Водночас працівниця обмежувалась спілкуванням з матір’ю хлопчика та на підставі цього складала акти відвідування. З серпня по грудень складено 14 актів, останній – від 15 грудня, тобто в переддень смерті дитини, де стан хлопчика записаний зі слів матері.

Третя обвинувачена — сімейна лікарка. Їй інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України), а також несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України). За версією слідства, сімейна лікарка, яка відвідувала хвору дитину, бачила стрімке погіршення її здоров’я, однак не зазначала це в медичній документації і не повідомляла у відповідні служби.

Обвинувальний акт стосовно всіх трьох фігурантів скеровано до суду для розгляду.

Також прокуратура оскаржує вирок щодо матері дитини, якій призначено 3 роки позбавлення волі за завідоме залишення малолітнього в небезпеці та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

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прокуратура діти Вінниця

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