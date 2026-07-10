Эстония хочет изменить условия временной защиты украинских беженцев — ограничения будут касаться мужчин призывного возраста

Страна и дальше будет поддерживать людей, которые не могут вернуться в Украину из-за оккупации или атаки на гражданскую инфраструктуру.

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В Европейском союзе готовятся продлить действие временной защиты для украинцев еще на год. В то же время обновленный документ предусматривает изменения для отдельной категории граждан.

Как сообщили в МВД страны, Эстония уже поддержала проект Совета ЕС о продлении защиты для украинцев в Европе до 2028 года. При этом документ предусматривает, что временную защиту могут не предоставлять гражданам, которые не имеют права законно выезжать с территории Украины, в частности мужчинам призывного возраста.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать людей, которые не могут вернуться в Украину из-за оккупации или атак на гражданскую инфраструктуру. Временную защиту для украинцев планируют продлить до 4 марта 2028 года.

В то же время в документе, который поддержала Эстония, предусмотрено изменение относительно украинских мужчин призывного возраста. Они больше не смогут претендовать на получение временной защиты. Это будет касаться только новых заявителей и не повлияет на украинцев, которые уже находятся в странах ЕС.

Для тех, кто уже получил защиту, условия останутся без изменений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.