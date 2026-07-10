  1. В мире

Эстония хочет изменить условия временной защиты украинских беженцев — ограничения будут касаться мужчин призывного возраста

19:33, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Страна и дальше будет поддерживать людей, которые не могут вернуться в Украину из-за оккупации или атаки на гражданскую инфраструктуру.
Эстония хочет изменить условия временной защиты украинских беженцев — ограничения будут касаться мужчин призывного возраста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском союзе готовятся продлить действие временной защиты для украинцев еще на год. В то же время обновленный документ предусматривает изменения для отдельной категории граждан.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в МВД страны, Эстония уже поддержала проект Совета ЕС о продлении защиты для украинцев в Европе до 2028 года. При этом документ предусматривает, что временную защиту могут не предоставлять гражданам, которые не имеют права законно выезжать с территории Украины, в частности мужчинам призывного возраста.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать людей, которые не могут вернуться в Украину из-за оккупации или атак на гражданскую инфраструктуру. Временную защиту для украинцев планируют продлить до 4 марта 2028 года.

В то же время в документе, который поддержала Эстония, предусмотрено изменение относительно украинских мужчин призывного возраста. Они больше не смогут претендовать на получение временной защиты. Это будет касаться только новых заявителей и не повлияет на украинцев, которые уже находятся в странах ЕС.

Для тех, кто уже получил защиту, условия останутся без изменений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

беженец война Эстония призыв военное положение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военным с новыми контрактами не смогут изменить условия службы и отсрочки: в Раду внесли законопроект

Законопроект предлагает законодательно урегулировать экспериментальные проекты по прохождению военной службы по контракту в период военного положения и гарантировать неизменность базовых условий таких контрактов.

Кто платит за коррупционеров: финансовый мониторинг залогов по проекту 15388

Как обязательная верификация источников залога и обнародование данных о залогодателях изменит стратегию защиты по делам НАБУ и САП.

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]