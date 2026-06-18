Когда свободу могут ограничить до вынесения приговора: суд разъяснил условия применения ареста

Самая строгая мера пресечения применяется только при наличии обоснованного подозрения и доказанных рисков, которые невозможно устранить с помощью более мягких мер.

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Содержание под стражей является самой строгой мерой пресечения в уголовном производстве и применяется только в исключительных случаях. Об этом сообщил Херсонский апелляционный суд.

Цель такой меры пресечения — не наказание лица до вынесения приговора, а обеспечение надлежащего процессуального поведения подозреваемого или обвиняемого и предотвращение рисков, предусмотренных статьей 177 УПК Украины.

Уголовно-процессуальное законодательство определяет, что основанием для применения меры пресечения является наличие обоснованного подозрения, а также рисков, которые могут свидетельствовать о возможности укрытия от органов досудебного расследования или суда, уничтожения или фальсификации доказательств, незаконного воздействия на потерпевших, свидетелей или других участников производства, препятствования уголовному производству иным образом или совершения нового уголовного правонарушения.

В соответствии со статьей 183 УПК Украины содержание под стражей может быть применено только в том случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить установленные риски.

Суд, решая вопрос о применении такой меры пресечения, должен проверить ключевые обстоятельства: наличие обоснованного подозрения, существование хотя бы одного предусмотренного законом риска и недостаточность более мягких мер для их предотвращения. Если прокурор не докажет все эти обстоятельства, суд обязан отказать в применении меры пресечения или может избрать более мягкую меру.

Особое значение приобретает надлежащее мотивирование судебного решения. Риски не могут указываться формально или шаблонно — они должны подтверждаться конкретными фактическими данными. Практика Европейского суда по правам человека также исходит из того, что содержание под стражей требует «соответствующих» и «достаточных» оснований, а суды должны рассматривать возможность применения альтернативных мер пресечения.

В период военного положения вопрос о содержании под стражей часто возникает в производствах по делам о преступлениях против основ национальной безопасности, военных и других тяжких преступлениях. В то же время даже в таких категориях дел суд должен оценивать индивидуальные обстоятельства: поведение лица, его социальные связи, состояние здоровья, наличие постоянного места жительства, риск укрывательства, возможность оказания влияния на свидетелей или препятствования производству.

Особенности применения меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках производств по делам об уголовных правонарушениях, направленных против основ национальной безопасности Украины, обусловлены повышенной общественной опасностью таких деяний и их направленностью против суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности государства. В таких делах суды особенно тщательно оценивают риски укрытия лица от правосудия, его возможные связи с представителями государства-агрессора, пребывание на временно оккупированной территории, возможность оказания влияния на свидетелей или продолжения противоправной деятельности. В то же время даже в этой категории уголовных производств содержание под стражей не должно применяться формально: суд должен проверить наличие обоснованного подозрения, конкретных рисков и невозможность их предотвращения путем применения более мягкой меры пресечения.

Следовательно, содержание под стражей не может быть автоматическим следствием уведомления о подозрении или тяжести обвинения. Это исключительная мера пресечения, применение которой требует надлежащего доказательного обоснования, индивидуальной оценки обстоятельств дела и соблюдения баланса между интересами правосудия и правом человека на свободу.

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