Студенты, набравшие 185 и более баллов по НМТ, будут получать 10 000 грн ежемесячно — условия предоставления стипендии

Выплата будет осуществляться при условии поступления в украинское высшее учебное заведение и предоставляться в течение первого года обучения.

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Студенты, набравшие 185 и более баллов по каждому предмету Национального мультипредметного теста, смогут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 10 000 гривен. Об этом сообщили в Фонде Президента по поддержке образования, науки и спорта.

Выплата предусмотрена для абитуриентов, которые в этом году поступят в украинские высшие учебные заведения. Стипендия будет начисляться в течение первого года обучения.

В Фонде отметили, что программа направлена на поддержку студентов с высокими результатами НМТ и стимулирование обучения в украинских университетах. При этом обязательным условием получения выплаты является поступление в высшее учебное заведение в Украине в текущем году.

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