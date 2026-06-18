Студенти, які отримали 185+ балів з НМТ отримуватимуть 10000 грн щомісяця – умови надання стипендії

Виплата діятиме за умови вступу до українського ЗВО та надаватиметься протягом першого року навчання.

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Студенти, які отримають 185 і більше балів з кожного предмета Національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у розмірі 10 000 гривень. Про це повідомили у Фонді Президента з підтримки освіти, науки та спорту.

Виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Стипендія нараховуватиметься протягом першого року навчання.

У Фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами НМТ та стимулювання навчання в українських університетах. Водночас обов’язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти в Україні у поточному році.

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