Чому в Армія+ у військових з’явилась червона стрічка і статус «відсутність на службі»: роз’яснення

Міністерство оборони пояснило, чому в застосунку «Армія+» у деяких користувачів може відображатися червона стрічка «Зафіксовано відсутність на службі».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі користувачі Армія+ можуть бачити в Армія ID червону стрічку «Зафіксовано відсутність на службі». Як зазначають у Міноборони, такий статус в Армія ID означає, що в офіційних реєстрах наявна інформація про самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

У Міноборони підкреслюють, що наразі триває оновлення відповідних даних, тому в окремих випадках інформація може відображатися із затримкою або бути тимчасово некоректною.

Що робити користувачам

У разі появи або некоректного відображення статусу рекомендується:

Оновити застосунок «Армія+» до версії 3.2.2;

Вийти з облікового запису та повторно авторизуватися;

Зачекати близько 15 хвилин для синхронізації даних.

Якщо після цього інформація не оновлюється або відображається неправильно, у Міноборони радять звернутися до служби підтримки застосунку «Армія+».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.