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Чому в Армія+ у військових з’явилась червона стрічка і статус «відсутність на службі»: роз’яснення

22:00, 18 червня 2026
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Міністерство оборони пояснило, чому в застосунку «Армія+» у деяких користувачів може відображатися червона стрічка «Зафіксовано відсутність на службі».
Чому в Армія+ у військових з’явилась червона стрічка і статус «відсутність на службі»: роз’яснення
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Деякі користувачі Армія+ можуть бачити в Армія ID червону стрічку «Зафіксовано відсутність на службі». Як зазначають у Міноборони, такий статус в Армія ID означає, що в офіційних реєстрах наявна інформація про самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

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У Міноборони підкреслюють, що наразі триває оновлення відповідних даних, тому в окремих випадках інформація може відображатися із затримкою або бути тимчасово некоректною.

Що робити користувачам

У разі появи або некоректного відображення статусу рекомендується:

  • Оновити застосунок «Армія+» до версії 3.2.2;
  • Вийти з облікового запису та повторно авторизуватися;
  • Зачекати близько 15 хвилин для синхронізації даних.

Якщо після цього інформація не оновлюється або відображається неправильно, у Міноборони радять звернутися до служби підтримки застосунку «Армія+».

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військові військовослужбовці міноборони Армія+ СЗЧ

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