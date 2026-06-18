18 червня – яке сьогодні свято та головні події

18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції.

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18 червня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі, День сталої гастрономії, День гордості та гідності аутиста, а також День любителів риболовлі.

В Україні цього дня відзначають День дільничного офіцера поліції. Це професійне свято встановлене наказом Міністра внутрішніх справ України у 2004 році як визнання роботи правоохоронців, які щоденно взаємодіють із населенням на закріплених територіях.

Також цього дня в історії відбулися такі події:

1934 рік — заарештовано Романа Шухевича у зв’язку з вбивством міністра польського уряду Броніслава Перацького, що розглядалося як відповідь на політику так званої пацифікації.

1939 рік — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито пам’ятник.

1940 рік — після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль у виступі на BBC заявив, що «програна лише битва, але не війна», закликавши до продовження боротьби та започаткувавши Рух Опору у Франції.

1991 рік — Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про відзначення Дня незалежності України.

1996 рік — Україну прийнято до складу Конференції з роззброєння.

2000 рік — Львівська міська рада запровадила заборону на трансляцію російськомовних пісень у громадських місцях.

2009 рік — NASA запустило апарат Lunar Reconnaissance Orbiter для дослідження Місяця.

Церковне свято

Сьогодні вшановують пам’ять святого мученика Леонтія. Він народився у Греції, в місті Єноса, служив у римській армії у званні центуріона та був відомий своєю добротою, мужністю і праведним життям.

Під час переслідувань християн Леонтій відмовився поклонятися язичницьким богам і приносити їм жертви, за що був заарештований і підданий катуванням. Попри це він залишався вірним своїй вірі. За переказами, під час тортур йому вдалося навернути до християнства частину своїх катів і свідків його страждань.

Іменини 18 червня святкують: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія.

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