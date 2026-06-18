18 июня — какой сегодня праздник и главные события

18 июня в Украине отмечают День участкового офицера полиции.

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18 июня в мире отмечают Международный день борьбы с языком вражды, День устойчивой гастрономии, День гордости и достоинства аутиста, а также День любителей рыбалки.

В Украине в этот день отмечают День участкового офицера полиции. Этот профессиональный праздник был учреждён приказом министра внутренних дел Украины в 2004 году в знак признания работы правоохранителей, которые ежедневно взаимодействуют с населением на закреплённых за ними территориях.

Также в этот день в истории произошли следующие события:

1934 год — арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Бронислава Перацкого, которое рассматривалось как ответ на политику так называемой пацификации.

1939 год — в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник.

1940 год — после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль в выступлении на BBC заявил, что «проиграна лишь битва, но не война», призвав к продолжению борьбы и положив начало Движению сопротивления во Франции.

1991 год — Верховная Рада УССР приняла постановление о праздновании Дня независимости Украины.

1996 год — Украина была принята в состав Конференции по разоружению.

2000 год — Львовский городской совет ввел запрет на трансляцию русскоязычных песен в общественных местах.

2009 год — NASA запустило аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter для исследования Луны.

Церковный праздник

Сегодня чтят память святого мученика Леонтия. Он родился в Греции, в городе Еноса, служил в римской армии в звании центуриона и был известен своей добротой, мужеством и праведной жизнью.

Во время гонений на христиан Леонтий отказался поклоняться языческим богам и приносить им жертвы, за что был арестован и подвергнут пыткам. Несмотря на это, он остался верен своей вере. По преданию, во время пыток ему удалось обратить в христианство часть своих палачей и свидетелей его страданий.

Именины 18 июня отмечают: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросиния, Мария.

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