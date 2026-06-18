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Когда военным поступят выплаты по новой системе: кто получит деньги уже в июле

22:18, 18 июня 2026
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Как Минобороны будет начислять новые выплаты и бонусы военнослужащим.
Когда военным поступят выплаты по новой системе: кто получит деньги уже в июле
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Министерство обороны предоставило разъяснения относительно новой системы мотивационных выплат для военнослужащих в рамках трансформации Сил обороны и ответило на наиболее распространенные вопросы, поступающие на горячую линию и в соцсетях.

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Речь идет о постановлении Кабинета Министров № 768 от 12 июня 2026 года, которым введена обновленная система мотивационных выплат и надбавок. Нормы применяются с 1 июня 2026 года, поэтому военнослужащие, выполнявшие задачи в июне, получат обновленные начисления уже в июле.

Кто получит новые выплаты

Новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют все — и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто проходит службу по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту. Вид военной службы значения не имеет.

Какие выплаты и сколько

Всем военнослужащим, независимо от контракта, начисляются:

  • Дополнительное вознаграждение — 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу и обеспечивает подразделения и не получает боевых вознаграждений. Минимальная ежемесячная выплата — от 30 000 грн.
  • Боевые бонусы — ежедневные, начисляются за каждый день выполнения штурмовых действий, а именно:
  • 20 000 грн в сутки — восстановление (возвращение) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск
  • 40 000 грн в сутки — штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине обороны противника

Если военнослужащий в один день имеет право на несколько бонусов одновременно, например, за восстановление (возвращение) позиций или за штурмовые действия, выплачивается тот бонус, который предусматривает больший размер.

Дополнительные вознаграждения за выполнение задач, в частности по управлению войсками, начисляются пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:

  • 50 000 грн в месяц — выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, с которых осуществляется оперативное управление подразделениями, ведущими боевые действия
  • 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.

Общая сумма всех этих выплат не может превышать 460 000 грн в месяц.

Кроме того, бонусы за боевые результаты можно получать вне вышеупомянутого лимита:

  • 100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате
  • 15 000 грн — за каждого уничтоженного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией

Когда поступят деньги

Выплаты по этому постановлению начисляются вместе с основным денежным обеспечением — до 20-го числа текущего месяца за предыдущий. То есть за июнь — до 20 июля.

Вышеуказанные выплаты и бонусы за пленение и уничтожение противника выплачиваются на основании приказа командира воинской части — аналогично существующему механизму выплаты боевых вознаграждений. Приказ издается за прошедший месяц. Выплата — вместе с основным денежным обеспечением, до 20-го числа следующего месяца.

То есть:

  • Кто в июне находился в тылу — получит дополнительное вознаграждение (минимум +10 000 грн) до 20 июля.
  • Кто в июне штурмовал позиции — получит боевые бонусы после того, как командир подпишет приказ за июнь. Выплата — в июле, если приказ подписан своевременно.
  • Кто в июне взял в плен или уничтожил противника в контактном бою — получит бонус на основании приказа командира в июле.

Если приказ за июнь по независящим от военнослужащего причинам подписан с опозданием — выплату включат в следующий приказ. Право на выплату при этом не утрачивается.

Что дает мотивационный контракт

Новые боевые выплаты получают все — независимо от наличия контракта. Но мотивационный контракт дает то, чего не дает служба по призыву:

  • Фиксированный срок службы — 10 и 14 месяцев для пехотинцев и штурмовиков, 24 месяца для боевых и тыловых специалистов. После окончания срока — гарантированное право на увольнение, если нет желания продолжать службу.
  • Отсрочка после службы — минимум 6 месяцев, больше — в зависимости от количества месяцев на боевых позициях и общего срока службы с 2022 года.
  • Единовременная выплата при подписании первого контракта — от 26 624 до 33 280 грн в зависимости от воинского звания.

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