Коли військовим надійдуть виплати за новою системою: хто отримає гроші вже в липні

Як Міноборони буде нараховувати нові виплати і бонуси військовим.

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Міністерство оборони надало роз’яснення щодо нової системи мотиваційних виплат для військовослужбовців у межах трансформації Сил оборони та відповіло на найбільш поширені запитання, що надходять на гарячу лінію та в соцмережах.

Йдеться про постанову Кабінету Міністрів № 768 від 12 червня 2026 року, якою запроваджено оновлену систему мотиваційних виплат і надбавок. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року, тож військові, які виконували завдання у червні, отримають оновлені нарахування вже у липні.

Хто отримає нові виплати

Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі — і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом. Вид військової служби значення не має.

Які виплати і скільки

Усім військовослужбовцям, незалежно від контракту, нараховуються:

Додаткова винагорода — 10 000 грн на місяць для тих, хто перебуває в тилу і забезпечує підрозділи та не отримує бойових винагород. Мінімальна щомісячна виплата — від 30 000 грн.

Бойові бонуси — щоденні, нараховуються за кожен день виконання штурмових дій, а саме:

20 000 грн за добу — відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ

40 000 грн за добу — штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника

Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за відновлення (повернення) позицій або за штурмові дії — виплачується той бонус, що передбачає більший розмір.

Додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами — нараховуються пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

50 000 грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

Крім того, бонуси за бойові результати можна отримувати поза вищезгаданим лімітом:

100 000 грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні

15 000 грн — за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією

Коли надійдуть гроші

Виплати за цією постановою нараховуються разом із основним ГЗ — до 20-го числа поточного місяця за минулий. Тобто за червень — до 20 липня.

Вищевказані виплати і бонуси за полон та знищення противника виплачуються на підставі наказу командира військової частини — аналогічно до наявного механізму виплати бойових винагород. Наказ видається за минулий місяць. Виплата — разом із основним ГЗ, до 20-го числа наступного місяця.

Тобто:

Хто в червні перебував у тилу — отримає додаткову винагороду (мінімум +10 000 грн) до 20 липня.

Хто в червні штурмував позиції — отримає бойові бонуси після того, як командир підпише наказ за червень. Виплата — в липні, якщо наказ підписано вчасно.

Хто в червні взяв в полон або знищив противника в контактному бою — отримає бонус на підставі наказу командира в липні.

Якщо наказ за червень з незалежних від військовослужбовця причин підписано із запізненням — виплату включать до наступного наказу. Право на виплату при цьому не втрачається.

Що дає мотиваційний контракт

Нові бойові виплати отримують усі — незалежно від наявності контракту. Але мотиваційний контракт дає те, чого не дає служба за призовом:

Фіксований строк служби — 10 і 14 місяців для піхотинців і штурмовиків, 24 місяці для бойових і тилових фахівців. Після закінчення строку — гарантоване право на звільнення, якщо немає бажання продовжувати.

Відстрочка після служби — мінімум 6 місяців, більше — залежно від кількості місяців на бойових позиціях і загального строку служби з 2022 року.

Одноразова виплата при підписанні першого контракту — від 26 624 до 33 280 грн залежно від військового звання.

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