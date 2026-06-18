Військовослужбовець ЗСУ, який втратив на війні ногу, відсудив у РФ 15 млн грн моральної компенсації

Боєць із Харківщини, який отримав тяжке поранення та інвалідність, домігся часткового задоволення позову проти РФ – суд ухвалив заочне рішення.

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Валківський районний суд Харківської області розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом військовослужбовця до Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації про відшкодування моральної та майнової шкоди, завданої збройною агресією.

Обставини справи

Позивач просив стягнути з відповідача компенсацію моральної шкоди в розмірі 296 573,39 євро (еквівалент 15 000 000 грн за курсом НБУ) та майнової шкоди в розмірі 53 383,21 євро (еквівалент 2 700 000 грн).

У позовній заяві зазначалося, що у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України позивач, як громадянин України, безпосередньо брав участь у бойових діях для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Внаслідок цього він отримав тяжкі поранення, зокрема травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки.

Дії відповідача спричинили незворотні наслідки, які мали руйнівний вплив на життя та здоров’я позивача. Позивач зазнав душевного болю, постійно перебуває у пригніченому стані, був свідком загибелі та поранення побратимів і мирних громадян, постійно сприймав реальну загрозу для життя. Через отримані поранення він змушений адаптуватися до нових умов життя з урахуванням стану здоров’я, обмежений у професійній діяльності, втратив спокійний сон, відчуває апатію, а також постійний страх за своє життя та життя родини через продовження обстрілів.

Факт поранень підтверджується довідками про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) №1450 від 25.03.2023 та №3354 від 09.07.2023, медичною документацією, постановами військово-лікарської комісії, свідоцтвом про хворобу та встановленням II групи інвалідності безстроково у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, зі ступенем втрати професійної працездатності 80%. Позивача визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Що вирішив суд

Валківський районний суд Харківської області у справі №615/525/26 ухвалив заочне рішення, яким позов задоволено частково.

Суд стягнув з Російської Федерації на користь позивача моральну шкоду, завдану збройною агресією, в розмірі 15 000 000 грн. У задоволенні вимог про стягнення майнової шкоди відмовлено.

Суд встановив факт збройної агресії Російської Федерації проти України, який не підлягає доказуванню, та підтвердив отримання позивачем тяжких поранень під час виконання обов’язків військової служби в ході відсічі збройній агресії.

Щодо моральної шкоди суд послався на статті 23, 1167 Цивільного кодексу України та встановив наявність моральної шкоди, протиправність дій відповідача, причинний зв’язок та вину. Суд врахував характер правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей, вимоги розумності та справедливості.

Суд зазначив, що ст.23 ЦК України передбачено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Суд послався на правові позиції Верховного Суду, зокрема, загальні підходи до відшкодування моральної шкоди, завданої органом державної влади, сформульовані Верховним Судом у постанові від 10.04.2019 у справі №464/3789/17, де зазначено, що адекватне відшкодування шкоди, зокрема й моральної, за порушення прав людини є одним із ефективних засобів юридичного захисту. Моральна шкода полягає у стражданні або приниженні, яких людина зазнала внаслідок протиправних дій. Страждання і приниження емоції людини, змістом яких є біль, мука, тривога, страх, занепокоєння, стрес, розчарування, відчуття несправедливості, тривала невизначеність, інші негативні переживання. Проте, не усі негативні емоції досягають рівня страждання або приниження, які заподіюють моральну шкоду. Оцінка цього рівня залежить від усіх обставин справи, які свідчать про мотиви протиправних дій, їх інтенсивність, тривалість, повторюваність, фізичні або психологічні наслідки та, у деяких випадках, стать, вік та стан здоров`я потерпілого.

Суд керувався нормами Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право», міжнародними актами та практикою Верховного Суду щодо відсутності судового імунітету Російської Федерації у справах про відшкодування шкоди від агресії (постанова Верховного Суду від 14.04.2022 у справі №308/9708/19, постанова Великої Палати від 12.05.2022 у справі №635/6172/17).

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