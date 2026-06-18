У Києві після перевірки звільняють директора лікарні швидкої допомоги Віктора Дороша

Комісія виявила низку порушень у діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

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У Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили, що за результатами комплексної перевірки комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ухвалено рішення про дострокове припинення контракту та звільнення з 18 червня директора закладу Віктора Дороша.

У Департаменті зазначають, що підставою для кадрового рішення стали виявлені під час перевірки численні порушення, невиконання умов контракту та неналежне виконання посадових обов’язків керівником закладу.

Як наголошується, рішення про розірвання контракту було ухвалене відповідно до чинного законодавства на підставі висновків профільної комісії. Усі встановлені порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку.

Комплексну перевірку лікарні розпочали після звернень громадськості та значного суспільного резонансу.

Раніше у КМДА повідомляли, що комісія Департаменту виявила низку порушень у діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Після завершення перевірки мали ухвалити відповідні управлінські й кадрові рішення.

Також проводиться судово-медична експертиза щодо смерті військовослужбовця Сергія Кузнєцова, яка має встановити безпосередні причини смерті.

Крім того, Департамент охорони здоров’я проведе перевірку всіх комунальних закладів охорони здоров’я столиці щодо якості, повноти та своєчасності надання медичної допомоги військовослужбовцям і ветеранам.

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