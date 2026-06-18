Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте посилення ППО та реалізацію програми PURL

Президент України розраховує на додаткові ракети до Patriot і обговорив із генсеком Альянсу нові оборонні ініціативи.

Фото: ОП

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У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував очільника Альянсу про результати важливих зустрічей із партнерами під час саміту G7, а також про домовленості щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію.

За словами Зеленського, Україна розраховує отримати додаткові перехоплювачі та ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також триває робота над отриманням від США ліцензій на виробництво засобів протиповітряної оборони.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію програми PURL та її наповнення новими внесками від партнерів. Окрему увагу приділили роботі над створенням власної європейської системи протиракетної оборони.

Президент подякував Марку Рютте за підтримку та запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі в липні.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили, як підвищити результативність майбутнього саміту Альянсу для посилення захисту України.

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