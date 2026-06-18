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Суддя Павло Вовк оскаржує рішення ВРП у ВП ВС: чому «плівки ОАСК» є юридичною ілюзією, а не доказом

08:44, 18 червня 2026
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Позов ексголови ОАСК Павла Вовка проти ВРП — це спір за конституційний принцип, що вирішить чи може держава використовувати таємні записи кримінальних проваджень для звільнення суддів в обхід закону.
Суддя Павло Вовк оскаржує рішення ВРП у ВП ВС: чому «плівки ОАСК» є юридичною ілюзією, а не доказом
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Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд скарги колишнього голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка на рішення Вищої ради правосуддя. Голова ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк оскаржує рішення про звільнення, вказуючи на системні та грубі порушення Конституції та Конвенції з прав людини.

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На тлі цього за стінами суду розгортається зрежисована кампанія тиску на суддів ВП ВС, мета якої — змусити суд прийняти рішення не на основі закону, а за вказівкою «громадськості». Проте юридична логіка та остання судова практика дають підстави очікувати на справедливе рішення на користь позивача.

Публічні спекуляції на темі «розподілу голосів» у Великій Палаті та спроби налаштувати суспільство проти суддів є прямим втручанням у розгляд конкретної справи. За словами самого Павла Вовка, інформаційний тиск має єдину мету — неправомірно вплинути на судовий процес у Великій Палаті ВС

Рішення ВРП про притягнення Павла Вовка до відповідальності виглядає як поспішне, виконане з численними порушеннями процедури.

Дисциплінарне стягнення було накладено поза межами встановленого трирічного строку. ВРП застосувала зворотну силу закону, що прямо суперечить Конституції України.

Справу в Дисциплінарній палаті розглянули фактично за одне засідання, про яке суддю не повідомили належним чином (менш ніж за 10 днів). Йому не надали достатньо часу для ознайомлення з 220 томами матеріалів, надавши посилання на них лише за три робочі дні до засідання.

Більш детально про порушення, допущені Третьою дисциплінарною палатою ВРП під час розгляду справи ексочільника ОАСК, ми повідомляли раніше.

Варто зауважити, що під час попередніх засідань Верховного Суду в цій справі Вища рада правосуддя визнавала наявність порушень, допущених у ході судового розгляду.

Прецеденти на користь правосуддя

Велика Палата вже продемонструвала готовність захищати закон, ухваливши позитивні рішення у справах колег Павла Вовка — суддів ОАСК. Це викликало паніку у грантових активістів, але підтвердило сталість судової практики: не можна звільняти суддю на підставі припущень та незаконно здобутих записів, яким не дано оцінку у вироку суду.

Велика Палата Верховного Суду, до складу якої долучилася суддя Ольга Ступак, ще раз детально дослідить всі процедурні порушення ВРП.

Автор: Володимир Право

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суд суддя Верховний Суд ОАСК ВРП Велика Палата Верховного Суду Київський окружний адміністративний суд (КОАС)

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