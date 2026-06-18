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Судья Павел Вовк оспаривает решение ВСП в БП ВС: почему «пленки ОАСК» являются юридической иллюзией, а не доказательством

08:44, 18 июня 2026
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Иск экс-главы ОАСК Павла Вовка против ВСП — это спор за конституционный принцип, который решит, может ли государство использовать тайные записи уголовных производств для увольнения судей в обход закона.
Судья Павел Вовк оспаривает решение ВСП в БП ВС: почему «пленки ОАСК» являются юридической иллюзией, а не доказательством
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Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы бывшего председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка на решение Высшего совета правосудия. Председатель ликвидированного Окружного административного суда города Киева  Павел Вовк оспаривает решение об увольнении, указывая на системные и грубые нарушения Конституции и Конвенции по правам человека.

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На фоне этого за стёнами суда разворачивается срежиссированная кампания давления на судей БП ВС, цель которой — заставить суд принять решение не на основе закона, а по указанию «общественности». Однако юридическая логика и последняя судебная практика дают основания ожидать справедливого решения в пользу истца.

Публичные спекуляции на теме «распределения голосов» в Большой Палате и попытки настроить общество против судей являются прямым вмешательством в рассмотрение конкретного дела. По словам самого Павла Вовка, информационное давление имеет единственную цель — неправомерно повлиять на судебный процесс в Большой Палате ВС

Решение ВСП о привлечении Павла Вовка к ответственности выглядит поспешным, выполненным с многочисленными нарушениями процедуры.

Дисциплинарное взыскание было наложено за пределами установленного трехлетнего срока. ВСП применил обратную силу закона, что прямо противоречит Конституции Украины.

Дело в Дисциплинарной палате рассмотрели фактически за одно заседание, о котором судью не уведомили надлежащим образом (менее чем за 10 дней). Ему не предоставили достаточно времени для ознакомления с 220 томами материалов, дав ссылку на них всего за три рабочих дня до заседания.

Более детально о нарушениях, допущенных Третьей дисциплинарной палатой ВСП во время рассмотрения дела экс-руководителя ОАСК, мы сообщали ранее.

Стоит отметить, что во время предыдущих заседаний Верховного Суда по этому делу Высший совет правосудия признавал наличие нарушений, допущенных в ходе судебного рассмотрения.

Прецеденты в пользу правосудия

Большая Палата уже продемонстрировала готовность защищать закон, приняв положительные решения по делам коллег Павла Вовка — судей ОАСК. Это вызвало панику у грантовых активистов, но подтвердило устойчивость судебной практики: нельзя увольнять судью на основании предположений и незаконно полученных записей, которым не дана оценка в приговоре суда.

Большая Палата Верховного Суда, к составу которой присоединилась судья Ольга Ступак еще раз детально исследует все процедурные нарушения ВСП.

Автор: Владимир Право

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суд судья Верховный Суд ОАСК ВСП Большая Палата Верховного Суда Киевский окружной административный суд (КОАС)

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Судья Павел Вовк оспаривает решение ВСП в БП ВС: почему «пленки ОАСК» являются юридической иллюзией, а не доказательством

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