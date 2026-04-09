Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодняшнее заседание Большой Палаты Верховного Суда по делу экс-главы ОАСК Павла Вовка продемонстрировало диссонанс между процессуальными стандартами судейского сообщества и методами деятельности представителей общественного сектора, претендующих на роль арбитров добропорядочности.

Пока судьи пытаются разобраться, соблюден ли ВСП баланс между автономией дисциплинарного производства и строгими стандартами Уголовного процессуального кодекса, за стенами суда продолжается мощная информационная кампания и системное давление на них, граничащее с откровенным игнорированием норм права.

В своем иске Павел Вовк оспаривает решение Высшего совета правосудия об увольнении его с должности судьи. Уже почти год он требует признать действия ВСП, совершенные при рассмотрении его дисциплинарного дела, такими, которые очевидно и грубо нарушили закон, Конституцию и Конвенцию по правам человека, в том числе в части привлечения и использования в качестве доказательств без проверки на достоверность и допустимость аудиозаписей прослушивания.

9 апреля Большая Палата Верховного Суда приняла решение начать рассмотрение иска бывшего председателя ликвидированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка с начала. Такое решение объяснили тем, что к составу коллегии присоединилась новая судья Ольга Ступак.

Комментарий Валерии Лутковской

— Представители ВСП отмечают, что в Украине нет отдельной нормы, которая бы запрещала использование НСРД в дисциплинарных делах. На какую именно норму Конституции или международного права вы опираетесь, обосновывая этот запрет?

Валерия Лутковская: Негласные следственные (розыскные) действия (или сокращенно НСРД) урегулированы Уголовным процессуальным кодексом Украины. При этом часть третья статьи 14 Кодекса прямо устанавливает, что информация, полученная в результате вмешательства в общение, не может быть использована иначе как для решения задач уголовного производства. Очевидно, ВСП не известно о таком требовании закона. Более того, часть первая статьи 257 Кодекса устанавливает, что если в результате проведения негласного следственного (розыскного) действия выявлены признаки уголовного правонарушения, которое не расследуется в данном уголовном производстве, то полученная информация может быть использована в другом уголовном производстве только на основании определения следственного судьи, которое выносится по ходатайству прокурора. Соответственно, Уголовный процессуальный кодекс устанавливает исключительно одну цель вмешательства в право лица на тайну общения — для расследования уголовного производства.

Действительно, ВСП должен получать любую информацию из любых источников, но в порядке, установленном законодательством. Устанавливает ли уголовное процессуальное законодательство такой порядок получения и использования ВСП материалов НСРД? Нет. С моей точки зрения, это означает запрет на использование материалов НСРД в рамках дисциплинарного производства.

— Вы упоминали, что при принятии решения ВСП были допущены «процедурные нарушения». О чем именно идет речь: нарушение сроков, предвзятость членов Совета или ограничение права на защиту самого Павла Вовка?

Валерия Лутковская: Процедурных нарушений, с моей точки зрения, в этом деле слишком много. Вы правильно упомянули об истечении сроков привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, распространении обратной силы закона относительно расчета сроков. Есть еще нарушение процедуры исследования доказательств, когда палата признала необходимым допросить четырех свидетелей, допросила только одного, и решила, что этого достаточно, и никоим образом не мотивировала, почему достаточно и как пришла к выводу, что другие свидетели не нужны. И также ВСП не мотивировал, почему нужно отказать судье в вызове других свидетелей из числа фамилий, указанных в заключении об увольнении.

Есть еще нарушения в формировании состава пленарного заседания ВСП, поскольку один из членов ВСП, который рассматривал по существу апелляционную жалобу судьи на решение Дисциплинарной палаты, является членом этой же Дисциплинарной палаты и в течение дисциплинарного производства принимал несколько решений в отношении этого судьи и заявлял самоотвод в аналогичной ситуации. А без этого члена не было кворума для рассмотрения вопроса. И многое другое, как своевременность уведомления судьи, нарушение права на справедливое рассмотрение и тому подобное.

— Считаете ли Вы давление СМИ и общественности чрезмерным, повлиявшим на объективность ВСП?

Валерия Лутковская: Это вопрос к ВСП, были ли они достаточно объективными, учитывая давление со стороны СМИ и общественности.

— Если записи НАБУ будут признаны недопустимыми в уголовном процессе из-за процедурных нарушений детективов, считаете ли вы, что они автоматически должны быть исключены из дисциплинарного дела, где действует другой стандарт доказывания?

Валерия Лутковская: Нет, я считаю, что материалы НСРД должны быть использованы так, как это предусматривает Кодекс. То есть, с моей точки зрения, материалы НСРД вообще не должны быть доказательствами (независимо от стандарта доказывания) в дисциплинарном производстве.

— Создает ли использование пленок прецедент чрезмерного вмешательства НАБУ в судейское самоуправление?

Валерия Лутковская: Это философский вопрос. Мне кажется, что если бы ВСП не использовал внезаконным способом материалы НСРД, то и вмешательства НАБУ в судейское самоуправление не было бы.

— Как Вы прокомментируете тезис ВСП о том, что ЕСПЧ ни в одном решении прямо не запретил использование НСРД во внеуголовных производствах?

Валерия Лутковская: Правильно, ЕСПЧ и не может такого запрещать, поскольку ЕСПЧ рассматривает вопросы соблюдения или несоблюдения государством требований Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Но при этом обращу внимание на то, что ЕСПЧ констатировал нарушение статьи 8 Европейской конвенции в деле «Карабейоглу против Турции» при абсолютно аналогичных обстоятельствах.

— Планируете ли вы обращаться в ЕСПЧ в связи с политически мотивированным преследованием судьи?

Валерия Лутковская: Этот вопрос должен быть адресован господину Павлу Вовку, я, со своей стороны, надеюсь на то, что в Украине есть возможность защитить права человека.

Позиция судейского сообщества

Отметим, что на недопустимости использования материалов, полученных в рамках уголовных производств, не имеющих завершенного процессуального статуса, неоднократно акцентировала внимание и судья Хозяйственного суда города Киева Инна Отрош.

Член Высшего совета правосудия, судья Верховного Суда Сергей Бурлаков в своей аналитической статье также пришел к выводу, что передача материалов негласных следственных (розыскных) действий, полученных путем вмешательства в частное общение, в дисциплинарные органы и их использование в качестве доказательств по делам судей нарушает статью 8 Конвенции.

Более того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на днях в стенах Верховного Суда состоялась знаковая дискуссия Научно-консультативного совета, посвященная использованию материалов уголовных производств и НСРД в дисциплинарных делах судей. Ученые и судьи БП ВС, в частности Олег Ткачук и Сергей Погрибный, подняли фундаментальный вопрос: где грань между очищением системы и разрушением судейской независимости?

Профессор Ирина Гловюк четко подчеркнула позицию закона: использование материалов НСРД вне уголовного производства прямо запрещено ст. 255 УПК Украины. Это логично, ведь государство может вмешиваться в частную жизнь только при наличии подозрения в тяжких преступлениях. Превращение этих специфических данных в доказательства для увольнения судьи без приговора суда ставит под угрозу саму конституционную архитектуру прав человека.

Тем не менее, именно во время формирования четких подходов к правоприменению и выделения критериев допустимости доказательств, в игру вступают грантовые активисты.

Дело Павла Вовка стало удобной площадкой для очередного витка манипуляций со стороны главы Фундации DEJURE Михаила Жернакова. Его последние публикации по делу судьи — это не просто критика, это сознательное и умышленное давление на судей БП ВС.

Публично спекулируя на теме распределения голосов внутри Палаты, Михаил Жернаков демонстрирует вмешательство в рассмотрение конкретного дела. Очевидно, что целью таких сообщений является формирование общественной атмосферы, при которой любое судебное решение, основанное на законе, а не на пожеланиях активистов, заранее будет трактоваться как «зрада».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.