Павло Вовк: Інформаційний тиск має єдину мету — вплинути на судовий процес Великої Палати Верховного Суду

09:00, 29 січня 2026
Павло Вовк: Інформаційний тиск має єдину мету — вплинути на судовий процес Великої Палати Верховного Суду
Напередодні розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду Павло Вовк дав інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» в якому прокоментував інформаційний супровід навколо розгляду справи у ВП ВС, позицію щодо дій Вищої ради правосуддя, а також окреслив свої очікування від судового рішення.

Сьогодні Велика Палата Верховного Суду розглядатиме вашу справу. Останнім часом спостерігається активна інформаційна кампанія проти вас. З чим ви це пов’язуєте?

Так, останні місяці я та мої колеги стали об’єктом чергової системної медіаатаки, яка, на моє переконання, має одну ціль – створити необ’єктивний фон, ілюзію підтримки суспільством діяльності й вимог «громадськості» та вплинути на судовий процес у ВП ВС. Це не критика, а цілеспрямована кампанія з використанням маніпуляцій, неправдивої інформації, та брехні, яка організована окремими групами так званих грантових посіпак. Це не має ніякого відношення до суспільства. Їхня мета – не пошук правди, а схилення суду до рішення, вигідного саме їм, а не закону. Такий підхід, якщо він спрацює, остаточно підірве віру у незалежний суд. Хоча завдяки безкінечним «реформам» цієї довіри майже не залишилось.

Ви говорите про системний тиск. Чи можете ви навести приклади?

Звісно. Найпомітнішим інструментом тиску є діяльність однієї громадської організації, з трьох букв, яка, прикриваючись певними цілями, насправді є провідником зовнішнього втручання в державну політику та інструментом негативного цілеспрямованого впливу на судову систему через потік скарг та інформаційного бруду. Їхні публікації щодо мене – це набір фейків та відвертої брехні.

Але це лише частина картини. Нещодавня колективна публікація 11 членів Вищої ради правосуддя щодо використання матеріалів НСРД у дисциплінарних справах виглядає дуже «своєчасно». Вона містить слабку правову аргументацію і більше схожа на поза процесуальний сигнал суду. Зі всіма ознаками впливу. На противагу Конституції, закону та практиці ЕСПЛ. Виникає законне питання: навіщо це робиться саме зараз? Але воно фактично риторичне.

Більш того, знаходить єдине логічне пояснення останні часті зустрічі членів ВРП із суддями Великої Палати (які переглядають рішення ВРП) з метою «обговорення дисциплінарної практики».

На мою думку, це повʼязано з тим, що ці процеси координуються та моделюються одним із членів Вищої ради правосуддя, який походить із так званого грантового середовища. Я вважаю, що він діє в умовах постійного конфлікту інтересів та з єдиною метою – знищити залишки судової незалежності. Це, зокрема, проявляється і в контексті розгляду моєї скарги на дії ВРП, яка наразі перебуває на розгляді Великої Палати Верховного Суду.

Які ваші очікування від сьогоднішнього розгляду?

Я переконаний у повній обґрунтованості своєї скарги і моя впевненість ґрунтується на грубих умисних порушеннях, допущених ВРП. Це набагато ширше, ніж питання про матеріали НСРД, які, очевидно не можуть використовуватися у дисциплінарному провадженні. Я зараз не хочу акцентувати увагу на тому, що ці матеріали не містять інформації про жодні порушені, і на тому що їм не дана правова оцінка судом. Мова йде також про серйозні порушення щодо строків застосування стягнення до судді, розповсюдження зворотної сили закону усупереч логіці та Конституції з цього питання, порушенні  мого права на захист у вигляді розгляду справи в одне засідання з ігноруванням моїх прав на обізнаність щодо складу суду, своєчасного повідомлення про розгляд, зацікавленості певних членів ВРП у результатах розгляду і не відведення їх. Не повноважного складу під час перегляду рішення палати та багато інших порушень та ігнорування вимог закону. І це все про роботу ВРП та її палати.

І так, дійсно, оцінка цих порушень судом буде мати велике значення для подальшого розвитку стану правосуддя та законності в державі.

Я очікую, що Верховний Суд проявить мудрість та незалежність, які він не раз демонстрував у складних справах, і винесе рішення виключно на основі закону.

Але, якщо ж під тиском псевдо-громадських активістів суд відступить від закону, це стане не лише ознакою слабкості та правового нігілізму. Це буде сигналом суспільству, що будь-який посіпака у соцмережах зможе вказувати суду, хто поганий, а хто хороший, і для кого діє закон, а для кого не діє. Це прямий шлях до ерозії судової влади, що торкнеться кожного судді та кожного громадянина.

Тоді я сконцентруюсь, на подачі скарги до ЕСПЛ, моніторингу діяльності членів ВРП та ВС, їх подальших рішень та карʼєри, з метою домогтися притягнути їх до відповідальності. При черговій зміні політичних реалій та новому етапі безкінечної судової реформи буде можливо все – у тому числі й притягнення усіляких Маселок, Жернакових та їхніх послідовників до відповідальності.

Що, на вашу думку, стоїть за особистою непримиренністю колишнього члена ГРД Михайла Жернакова щодо вас?

Я не вважаю коректним робити припущення щодо особистих мотивів конкретних осіб. Це питання треба задавати психіатрам. Можу лише зазначити відомі мені факти: у минулому пан Жернаков висловлював зацікавленість у професійних перспективах у судовій системі, які з різних причин не були реалізовані. Звертався до мене, щоб познайомитися й отримати схвалення на переведення до ОАСК. Крім того, я не виявив ніякої зацікавленості до нього. Після цього його публічна діяльність набула виразно критичного характеру щодо мене та судової системи загалом.

Автор: Володимир Право

