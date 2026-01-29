Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Накануне рассмотрения дела Большой Палатой Верховного Суда Павел Вовк дал интервью «Судебно-юридической газете», в котором прокомментировал информационное сопровождение вокруг рассмотрения дела в БП ВС, позицию относительно действий Высшего совета правосудия, а также обозначил свои ожидания от судебного решения.

Сегодня Большая Палата Верховного Суда будет рассматривать ваше дело. В последнее время наблюдается активная информационная кампания против вас. С чем вы это связываете?

Да, в последние месяцы я и мои коллеги стали объектом очередной системной медиаатаки, которая, по моему убеждению, имеет одну цель — создать необъективный фон, иллюзию общественной поддержки деятельности и требований «общественности» и повлиять на судебный процесс в БП ВС. Это не критика, а целенаправленная кампания с использованием манипуляций, недостоверной информации и лжи, организованная отдельными группами так называемых грантовых приспешников. Это не имеет никакого отношения к обществу. Их цель — не поиск истины, а склонение суда к решению, выгодному именно им, а не закону. Такой подход, если он сработает, окончательно подорвет веру в независимый суд. Хотя благодаря бесконечным «реформам» этой доверия почти не осталось.

Вы говорите о системном давлении. Можете привести примеры?

Разумеется. Самым заметным инструментом давления является деятельность одной общественной организации из трех букв, которая, прикрываясь определенными целями, на самом деле является проводником внешнего вмешательства в государственную политику и инструментом негативного целенаправленного влияния на судебную систему через поток жалоб и информационного мусора. Их публикации обо мне — это набор фейков и откровенной лжи.

Но это лишь часть картины. Недавняя коллективная публикация 11 членов Высшего совета правосудия относительно использования материалов НСРД в дисциплинарных делах выглядит очень «своевременно». Она содержит слабую правовую аргументацию и больше похожа на внепроцессуальный сигнал суду. Со всеми признаками влияния. Вопреки Конституции, закону и практике ЕСПЧ. Возникает закономерный вопрос: зачем это делается именно сейчас? Но он фактически риторический.

Более того, находит единственное логическое объяснение и участившиеся в последнее время встречи членов ВСП с судьями Большой Палаты (которые пересматривают решения ВСП) с целью «обсуждения дисциплинарной практики».

На мой взгляд, это связано с тем, что эти процессы координируются и моделируются одним из членов Высшего совета правосудия, происходящим из так называемой грантовой среды. Я считаю, что он действует в условиях постоянного конфликта интересов и с единственной целью — уничтожить остатки судебной независимости. Это, в частности, проявляется и в контексте рассмотрения моей жалобы на действия ВСП, которая в настоящее время находится на рассмотрении Большой Палаты Верховного Суда.

Каковы ваши ожидания от сегодняшнего рассмотрения?

Я убежден в полной обоснованности своей жалобы, и моя уверенность основывается на грубых умышленных нарушениях, допущенных ВСП. Это значительно шире, чем вопрос о материалах НСРД, которые, очевидно, не могут использоваться в дисциплинарном производстве. Я сейчас не хочу акцентировать внимание на том, что эти материалы не содержат информации о каких-либо нарушениях и что им не дана правовая оценка судом. Речь идет также о серьезных нарушениях относительно сроков применения взыскания к судье, распространении обратной силы закона вопреки логике и Конституции по этому вопросу, нарушении моего права на защиту в виде рассмотрения дела в одном заседании с игнорированием моих прав на осведомленность о составе суда, своевременное уведомление о рассмотрении, заинтересованности отдельных членов ВСП в результатах рассмотрения и неотводе их. Неполномочном составе при пересмотре решения палаты и многих других нарушениях и игнорировании требований закона. И все это — о работе ВСП и ее палаты.

И да, действительно, оценка этих нарушений судом будет иметь большое значение для дальнейшего развития состояния правосудия и законности в государстве.

Я ожидаю, что Верховный Суд проявит мудрость и независимость, которые он не раз демонстрировал в сложных делах, и вынесет решение исключительно на основании закона.

Но если под давлением псевдообщественных активистов суд отступит от закона, это станет не только признаком слабости и правового нигилизма. Это будет сигналом обществу, что любой приспешник в соцсетях сможет указывать суду, кто плохой, а кто хороший, и для кого действует закон, а для кого нет. Это прямой путь к эрозии судебной власти, которая затронет каждого судью и каждого гражданина.

Тогда я сосредоточусь на подаче жалобы в ЕСПЧ, мониторинге деятельности членов ВСП и ВС, их последующих решений и карьеры с целью добиться привлечения их к ответственности. При очередной смене политических реалий и новом этапе бесконечной судебной реформы станет возможным все — в том числе и привлечение к ответственности всяческих Маселко, Жернаковых и их последователей.

Что, по вашему мнению, стоит за личной непримиримостью бывшего члена ГРД Михаила Жернакова по отношению к вам?

Я не считаю корректным делать предположения относительно личных мотивов конкретных лиц. Этот вопрос следует адресовать психиатрам. Могу лишь отметить известные мне факты: в прошлом господин Жернаков высказывал заинтересованность в профессиональных перспективах в судебной системе, которые по разным причинам не были реализованы. Обращался ко мне, чтобы познакомиться и получить одобрение на перевод в ОАСК. Кроме того, я не проявил к нему никакой заинтересованности. После этого его публичная деятельность приобрела явно критический характер по отношению ко мне и судебной системе в целом.

Автор: Владимир Право

