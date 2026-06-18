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Владимир Зеленский провел координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на саммите G7

08:30, 18 июня 2026
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Президент Украины заявил, что стороны подвели итоги переговоров и обсудили дальнейшее сотрудничество и перспективы мира.
Владимир Зеленский провел координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на саммите G7
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о беседе с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по завершении саммита G7.

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По словам главы государства, это была важная координационная беседа, которая, по его мнению, может иметь существенное значение. Стороны подвели итоги переговоров, проведенных в ходе саммита.

Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать достижению мира. Также он выразил благодарность Эммануэлю Макрону за организацию саммита и совместную работу.

Президент Украины отметил, что стороны продолжают работать над укреплением Украины, развитием сотрудничества и дипломатических возможностей.

«Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир», — подчеркнул Зеленский.

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США Украина Дональд Трамп Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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