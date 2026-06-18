Хроники ВСП: Третья дисциплинарная палата закрыла дело судьи Геннадия Салая и рассмотрела череду отводов по делу судьи Шевчук

Дисциплинарная палата ВСП закрыла дисциплинарное производство по делу судьи Геннадия Салая, который при санкционировании НСРД допустил ряд процессуальных нарушений.

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Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 17 июня 2026 года рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Черниговского апелляционного суда Салая Геннадия Анатольевича и приняла решение о прекращении производства.

Заявитель указывал на грубые нарушения закона со стороны судьи при санкционировании слежки и прослушивания. Судью обвиняли в том, что в 2018 году он в качестве следственного судьи рассмотрел и удовлетворил ходатайство о проведении НСРД в отношении судей Подольского районного суда города Киева, несмотря на нарушение правил территориальной подсудности.

Докладчик Ольга Попикова отметила, что в соответствии с требованиями тогдашней редакции ст. 247 УПК Украины, в случае расследования в отношении судей ходатайства должны были подаваться в наиболее территориально близкий апелляционный суд. Для Киева таким судом является Апелляционный суд Киевской области. Однако правоохранительные органы обратились в Черниговский апелляционный суд из-за якобы имевшего место конфликта интересов. Докладчик считала, что рассмотрение ходатайства в Чернигове состоялось с нарушением правил территориальной подсудности по причине халатности, и предложила привлечь судью к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Однако сам судья Геннадий Салай подчеркивал, что на тот момент существовала устоявшаяся судебная практика, согласно которой выбор апелляционного суда для санкционирования НСРД являлся дискреционными полномочиями прокурора.

Ранее дисциплинарные органы ВРП уже трижды отказывали в возбуждении дел по аналогичным жалобам адвокатов в отношении тех же процессуальных решений, подтверждая якобы отсутствие нарушений.

В ходе заседания член палаты Дмитрий Круподеря предложил отказать в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная палата единогласно поддержала это предложение и прекратила производство (4 голоса «за»). Также заявителю отказали в передаче дела на рассмотрение Высшего совета правосудия в полном составе для пересмотра этого решения.

В последнее время ВСП формирует карательную практику, последовательно подтверждая на своих заседаниях возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора. На фоне недавних решений об увольнении судей, в частности судьи Василия Артимовича и судьи Павла Вовка, исключительно на основании материалов негласных следственных действий, ситуация вокруг дела судьи Геннадия Салая выглядит как прецедент.

Досье и суть нарушений

Геннадий Салай занимает должность судьи Черниговского апелляционного суда. Его декларация за последние годы демонстрирует стабильно высокий доход (более 2,9 млн грн зарплаты в год), наличие нескольких квартир и обновление автопарка новыми автомобилями.

Однако основные претензии к нему касаются именно процессуальной деятельности, а именно нарушения территориальной подсудности: Геннадий Салай выдавал разрешения на НСРД по ходатайствам органов досудебного расследования г. Киева, что выходило за пределы юрисдикции Черниговского апелляционного суда.

Несмотря на обоснованность жалоб, Третья дисциплинарная палата ВСП уже отказывала в привлечении Геннадия Салая к ответственности. Причины такого решения и последующей защиты судьи в стенах ВСП имеют несколько аспектов.

Общественные активисты публично поддержали Геннадия Салая, поскольку его решение, по их мнению, «очень помогло» в борьбе с Павлом Вовком. Именно благодаря разрешениям судьи НАБУ получило материалы, известные как «пленки ОАСК», которые привели к разоблачению заговора в стенах суда и его последующей ликвидации.

ВСП использовала дела «Денисюк против Украины» и «Вихор против Украины» для глубокого анализа и оправдания Геннадия Салая, хотя в случаях с другими судьями даже НСРД без приговора суда становились безусловным основанием для увольнения.

Более подробно о двойных стандартах и конфликте интересов в ВСП читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты»

Дело Валентины Шевчук

Вторым вопросом рассматривался случай судьи Залещивского райсуда Тернопольской области Валентины Шевчук. Жалобы подали председатель суда и областная прокуратура.

Судье инкриминировали незаконный отказ в доступе к правосудию, безосновательное затягивание рассмотрения дел, нарушение правил самоотвода и пренебрежительное отношение к коллегам.

В ходе рассмотрения дела в отношении судьи Валентины Шевчук её защита заявила ряд отводов в адрес членов палаты ВСП, обвинив их в предвзятости и обвинительном уклоне. В частности, председательствующему Александру Сасевичу был заявлен отвод за нарушение права на защиту в связи с изменением процессуального порядка и ограничением времени выступлений. Олегу Кандзюбе — преждевременные выводы о виновности судьи и поверхностные высказывания относительно автоматизированной системы документооборота (защита подробно доказывала, что ошибки в системе не могли быть внесены посторонним лицом и требовали повторного автораспределения дела). А Дмитрию Лукьянову — аналогичную солидарность с позицией коллег.

Дисциплинарный инспектор и прокуратура назвали эти заявления необоснованным несогласием с коллегиальными процессуальными действиями палаты, после чего Третья дисциплинарная палата ВСП единогласно отклонила все три отвода.

Защита судьи пыталась оспорить допустимость аудиозаписей (анонимных разговоров и собраний судей), однако дисциплинарная палата решила дать им оценку при вынесении окончательного решения. Также было отклонено ходатайство о вызове свидетелей-заявителей.

Инспектор предлагал увольнение с должности. Однако палата выбрала «компромиссный» вариант: отстранение на три месяца от правосудия с лишением надбавок, обязательным обучением в Национальной школе судей и последующей квалификационной оценкой.

Заседание 17 июня продемонстрировало глубокий раскол в восприятии деятельности ВРП. С одной стороны, палата проявила гибкость в деле Салая, признав «дискрецию прокурора» выше формальной территориальной подсудности. Это решение создает прецедент, который, по мнению критиков, может привести к легализации процессуального произвола.

С другой стороны, дело судьи Шевчук продемонстрировало контроль над этикой и дисциплиной в районных судах. Различное отношение к обжалованию лишь усиливает подозрения в избирательности подходов дисциплинарного органа. В ближайшее время можно ожидать новых судебных исков и обращений в правоохранительные органы в связи с действиями членов ВРП.

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