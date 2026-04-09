ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Высший совет правосудия провел заседание, в ходе которого рассмотрел апелляционные жалобы на решения Дисциплинарных палат. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал пересмотр дела в отношении представителей хозяйственной юстиции Львовского региона.

Суть дела и предмет обжалования

Предметом рассмотрения являются жалобы на решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 15 октября 2025 года № 2129/2дп/15-25. Этим решением палата установила основания для привлечения к дисциплинарной ответственности:

Артымовича Василия Михайловича — судьи Хозяйственного суда Львовской области;

Малех Ирины Богдановны — судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Ранее Вторая дисциплинарная палата ВСП установила факты, существенно подрывающие авторитет правосудия. Согласно материалам дела, судья Василий Артымович вступал во внепроцессуальное общение с целью влияния на решение суда для получения материальной выгоды. Объектом влияния стала коллегия Западного апелляционного хозяйственного суда, в которую входила судья Ирина Малех.

По версии дисциплинарного органа, судья Ирина Малех не только участвовала в обсуждении согласованного решения, но и нарушила закон, не сообщив ВСП и Генеральному прокурору о вмешательстве в ее деятельность. Дополнительным отягчающим фактором стали результаты обысков: по месту жительства судьи нашли средства, законность происхождения которых не была подтверждена.

Действия судей квалифицированы по п. 3 ч. 1 ст. 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей» (поведение, порочащее звание судьи). Дисциплинарная палата пришла к выводу, что такие нарушения несовместимы со статусом судьи, и применила самое строгое взыскание — представление об увольнении с должности.

Апелляционные требования

В ходе заседания правомерность октябрьского решения Дисциплинарной палаты обжаловали судьи и их законные представители. Судья Василий Артымович отсутствовал на заседании Высшего совета правосудия.

Ключевым аргументом защиты со стороны Ирины Малех стала критика терминологии, которую использовала Вторая дисциплинарная палата ВСП. В решении указано, что судья «возможно получила неправомерную выгоду» в размере 20 000 долларов США за принятие решения по конкретному хозяйственному делу.

Представитель судьи подчеркнул, что дисциплинарная ответственность — а тем более такая строгая, как увольнение — не может основываться на вероятности. Слово «возможно», по мнению защиты, является прямым подтверждением того, что факт передачи средств не был установлен надлежащим образом, а палата вышла за пределы доказанных обстоятельств.

Также защита заявила об односторонности доказательной базы. По убеждению адвоката, палата использовала исключительно материалы негласных следственных розыскных действий (НСРД), переданных из НАБУ, проигнорировав другие важные материалы уголовного производства.

В ходе заседания Ирина Малех прямо заявила, что не получала никакого неправомерного вознаграждения за принятие судебных решений. По ее словам, рассмотрение хозяйственного дела проходило в штатном режиме: состоялось два судебных заседания, одно из которых откладывалось по процессуальным причинам. Судья подчеркнула отсутствие каких-либо внепроцессуальных контактов.

В материалах дела нет записей или документов, подтверждающих факт договоренностей о результате рассмотрения или передаче средств. «Какой именно дисциплинарный проступок я совершила?» — с таким вопросом судья обратилась к членам ВСП, подчеркнув, что даже дисциплинарный инспектор в ходе рассмотрения якобы признал отсутствие прямых доказательств договоренностей о взятке.

Отдельным пунктом обсуждения стали средства, найденные в ходе обысков. Судья объяснила, что эти деньги не имеют отношения к профессиональной деятельности, а являются займом. По утверждению судьи Ирины Малех.

Заявление дисциплинарного инспектора

По утверждению дисциплинарного инспектора, для увольнения судьи не обязательно иметь обвинительный приговор. Достаточно наличия четких и убедительных доказательств в совокупности, свидетельствующих о поведении, порочащем звание судьи.

В данном деле такой совокупностью стали материалы НСРД, переданные НАБУ, факты внепроцессуального общения судьи Василия Артымовича с целью влияния на решение и результативность этого влияния на коллегию, где работала Ирина Малех, а также найденные в ходе обыска 20 000 долларов США, происхождение которых судья не смогла убедительно доказать.

Решение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия постановил оставить без изменений решение Второй дисциплинарной палаты от 15 октября 2025 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судей Василия Артымовича и Ирины Малех.

Таким образом, ВСП поддержал применение к судьям взыскания — представления об увольнении с должности.

Решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 52 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

