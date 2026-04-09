ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Вища рада правосуддя провела засідання, під час якого розглянула апеляційні скарги на рішення Дисциплінарних палат. Одним із ключових питань порядку денного став перегляд справи щодо представників господарської юстиції Львівського регіону.

Суть справи та предмет оскарження

Предметом розгляду є скарги на рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 15 жовтня 2025 року № 2129/2дп/15-25. Цим рішенням палата встановила підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності:

Артимовича Василя Михайловича — судді Господарського суду Львівської області;

Малех Ірини Богданівни — судді Західного апеляційного господарського суду.

Раніше Друга дисциплінарна палата ВРП встановила факти, що суттєво підривають авторитет правосуддя. Згідно з матеріалами справи, суддя Василь Артимович вступав у позапроцесуальне спілкування з метою впливу на рішення суду задля одержання матеріальної вигоди. Об’єктом впливу стала колегія Західного апеляційного господарського суду, до якої входила суддя Ірина Малех.

За версією дисциплінарного органу, суддя Ірина Малех не лише брала участь у обговоренні узгодженого рішення, а й порушила закон, не повідомивши ВРП та Генерального прокурора про втручання в її діяльність. Додатковим обтяжуючим фактором стали результати обшуків: за місцем проживання судді знайшли кошти, законність походження яких не було підтверджено.

Дії суддів кваліфіковано за п. 3 ч. 1 ст. 106 Закону «Про судоустрій і статус суддів» (поведінка, що порочить звання судді). Дисциплінарна палата дійшла висновку, що такі порушення є несумісними зі статусом судді, і застосувала найсуворіше стягнення — подання про звільнення з посади.

Апеляційні вимоги

Під час засідання, правомірність жовтневого рішення Дисциплінарної палати оскаржували судді та їх представники. Суддя Василь Артимович був відсутній на засіданні Вищої ради правосуддя.

Ключовим аргументом захисту, зі сторони Ірини Малех, стала критика термінології, яку використала Друга дисциплінарна палата ВРП. У рішенні зазначено, що суддя «можливо отримала неправомірну вигоду» у розмірі 20 000 доларів США за ухвалення рішення у конкретній господарській справі.

Представник судді наголосив, що дисциплінарна відповідальність — а тим паче така сувора, як звільнення — не може ґрунтуватися на ймовірності. Слово можливо, на думку захисту, є прямим підтвердженням того, що факт передачі коштів не був встановлений належним чином, а палата вийшла за межі доведених обставин.

Також захист заявив про однобічність доказової бази. На переконання адвоката, палата використала виключно матеріали негласних слідчих розшукових дій (НСРД), переданих з НАБУ, проігнорувавши інші важливі матеріали кримінального провадження.

Під час засідання Ірина Малех прямо заявила, що не отримувала жодної винагороди за ухвалення судових рішень. За її словами, розгляд господарської справи проходив у штатному режимі: відбулося два засідання, одне з яких відкладалося з процесуальних причин. Суддя наголосила на відсутності будь-яких позапроцесуальних контактів.

У матеріалах справи немає записів або документів, які б підтверджували факт домовленостей про результат розгляду чи передачу коштів.

«Який саме дисциплінарний проступок я вчинила?» — з таким питанням суддя звернулася до членів ВРП, підкресливши, що навіть дисциплінарний інспектор під час розгляду нібито визнав відсутність прямих доказів домовленостей про хабар.

Окремим пунктом обговорення стали кошти, знайдені під час обшуків. Суддя пояснила, що ці гроші не мають стосунку до професійної діяльності, а є позикою. За твердженням судді Ірини Малех.

Заява дисциплінарного інспектора

За твердженням дисциплінарного інспектора, для звільнення судді не обов’язково мати обвинувальний вирок. Достатньо наявності чітких та переконливих доказів у сукупності, які свідчать про поведінку, що порочить звання судді.

У цій справі такою сукупністю стали матеріали НСРД, передані НАБУ, факти позапроцесуального спілкування судді Василя Артимовича з метою впливу на рішення та результативність цього впливу на колегію, де працювала Ірина Малех, а також знайдені під час обшуку 20 000 доларів США, походження яких суддя не змогла переконливо довести.

Рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя ухвалила залишити без змін рішення Другої дисциплінарної палати від 15 жовтня 2025 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Василя Артимовича та Ірини Малех.

Таким чином, ВРП підтримала застосування до суддів стягнення — подання про звільнення з посади.

Рішення може бути оскаржене у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

