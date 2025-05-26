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ВАКС визначив 3 млн гривень застави судді Малех, підозрюваній у хабарництві

10:57, 26 травня 2025
Суддю Малех підозрюють у продажі рішень разом із колишніми керівниками судів.
ВАКС визначив 3 млн гривень застави судді Малех, підозрюваній у хабарництві
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех, яку підозрюють в отриманні хабаря у складі змови з іншими посадовцями. Як повідомляє Transparency International Ukraine, суд постановив застосувати до підозрюваної заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Крім того, Малех зобов’язали носити електронний браслет та дотримуватися інших процесуальних обов’язків. Прокурори наполягали на заставі понад 15 мільйонів гривень, проте суд врахував позицію захисту, який назвав таку суму надмірною, і просив застосувати особисте зобов’язання.

Малех підозрюють у спільному отриманні неправомірної вигоди разом із ексголовою суду Борисом Плотніцьким, а також колишніми очільниками Господарського суду Львівської області Василем Артимовичем і Михайлом Юркевичем. За даними слідства, група посадовців обіцяла вплинути на ухвалення вигідних рішень у судових справах, зокрема щодо конфлікту між співзасновниками приватного підприємства «ПСМЛ Ескулаб».

Суддю підозрюють у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою, поєднаному з її вимаганням, у особливо великому розмірі.

22 травня Вища рада правосуддя відсторонила Ірину Малех від здійснення правосуддя до 9 червня, однак раніше відмовила у наданні дозволу на її тримання під вартою. У ВРП зазначили, що подальша робота судді може створити ризики для розслідування, включаючи можливий тиск на свідків та знищення доказів.

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