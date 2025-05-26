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ВАКС определил 3 млн гривен залога судье Малех, подозреваемой во взяточничестве

10:57, 26 мая 2025
Судью Малех подозревают в продаже решений вместе с бывшими руководителями судов.
ВАКС определил 3 млн гривен залога судье Малех, подозреваемой во взяточничестве
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех, которую подозревают в получении взятки в составе сговора с другими должностными лицами. Как сообщает Transparency International Ukraine, суд постановил применить к подозреваемой залог в размере 3 миллиона гривен.

Кроме того, Малех обязали носить электронный браслет и соблюдать другие процессуальные обязанности. Прокуроры настаивали на залоге более 15 миллионов гривен, однако суд учел позицию защиты, которая назвала такую сумму чрезмерной, и просил применить личное обязательство.

Малех подозревают в совместном получении неправомерной выгоды вместе с экс-главой суда Борисом Плотницким, а также бывшими руководителями Хозяйственного суда Львовской области Василием Артимовичем и Михаилом Юркевичем. По данным следствия, группа должностных лиц обещала повлиять на принятие выгодных решений по судебным делам, в частности относительно конфликта между соучредителями частного предприятия «ПСМЛ Эскулаб».

Судью подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору, соединенном с ее вымогательством, в особо крупном размере.

22 мая Высший совет правосудия отстранил Ирину Малех от правосудия до 9 июня, однако ранее отказал в предоставлении разрешения на ее содержание под стражей. В ВСП отметили, что дальнейшая работа судьи может создать риски для расследования, включая возможное давление на свидетелей и уничтожение доказательств.

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