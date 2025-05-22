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ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Западного АХС Ирину Малех

12:05, 22 мая 2025
Высший совет правосудия принял решение об отстранении судьи Ирины Малех до 9 июня.
ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Западного АХС Ирину Малех
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Высший совет правосудия сообщил 22 мая о временном отстранении от осуществления правосудия судьи Западного апелляционного хозяйственного суда в связи с привлечением к уголовной ответственности. Решение будет действовать до 9 июня. Речь идет о судье Западного АХС Ирине Малех.

Как указали в ВСП, решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно — в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совершенного должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженного с вымогательством неправомерной выгоды, предметом которого стала неправомерная выгода в особо крупном размере.

«Ходатайство содержит обоснование, дающее основания полагать, что дальнейшее осуществление правосудия судьей может привести к негативным последствиям, а именно: существуют риски того, что подозреваемая может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования, незаконными средствами воздействовать на свидетелей, препятствовать уголовному производству иным образом», — указали в ВСП.

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судья ВСП

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