Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Західного АГС Ірину Малех

12:05, 22 травня 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення судді Ірини Малех до 9 червня.
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Західного АГС Ірину Малех
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила 22 травня про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Західного апеляційного господарського суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Рішення буде діяти до 9 червня.

Мова йде про суддю Західного АГС Ірину Малех.

Як вказали у ВРП, рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального Кодексу України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

«Клопотання містить обґрунтування, що дають підстави вважати, що подальше здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрювана може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином», - вказали у ВРП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міністри фінансів країн G7 домовилися підтримувати Україну, але поки не погодили фінальну заяву

Робота на спільною заявою, в якій планується згадати підтримку України, триває.

Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ делегували перевірку завдань кандидатів неназваним експертам

Кандидат на посаду директора БЕБ Віктор Дубовик звернув увагу на питання прозорості у роботі конкурсної комісії з відбору очільника Бюро економічної безпеки.

Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

«Ви квартирант та людина зі Сходу» – в суді посварилися судді зі східної та західної областей України

Хто з суддів говорить правду, а хто – ні, зрозуміти поки що складно.

Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб

Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва