ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Західного АГС Ірину Малех

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення судді Ірини Малех до 9 червня.

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Вища рада правосуддя повідомила 22 травня про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Західного апеляційного господарського суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Рішення буде діяти до 9 червня.

Мова йде про суддю Західного АГС Ірину Малех.

Як вказали у ВРП, рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального Кодексу України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

«Клопотання містить обґрунтування, що дають підстави вважати, що подальше здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрювана може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином», - вказали у ВРП.

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