Практика судів
  1. У світі

В Україні триває вступна кампанія до військових вишів – більше місць та підвищені стипендії

14:03, 22 травня 2025
В Україні триває набір із новими спеціальностями та підвищеним забезпеченням.
В Україні триває вступна кампанія до військових вишів – більше місць та підвищені стипендії
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України повідомило, що триває вступна кампанія до закладів військової освіти. Цього року держзамовлення на підготовку офіцерів та фахівців збільшено на 20% порівняно з 2024-м і більш ніж удвічі з початку повномасштабної війни. Крім традиційних спеціальностей, уперше відкрито набір на програму «Фізкультурно-спортивна реабілітація поранених», яку запроваджено в Національному університеті оборони України.

«Військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію: ми адаптуємо навчальні програми під реалії війни, враховуємо потреби ЗСУ, використовуємо міжнародний досвід і впроваджуємо стандарти НАТО», — заявив директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимир Мірненко. «Вступ до військового вишу — це перший крок до майбутньої офіцерської кар’єри, ми працюємо над вихованням лідерських якостей у нашої молоді», — додав він.

Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні: їм гарантують безкоштовне проживання в гуртожитках, харчування, медобслуговування та формений одяг. З березня 2025 року їхнє грошове забезпечення суттєво зросло: першокурсники отримують близько 8 000 грн на місяць, а випускники з відмінними результатами — понад 20 000 грн.

Подати документи для вступу до вищих військових закладів і підрозділів у цивільних вишах можна двома шляхами:

  • через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (до 1 червня);
  • безпосередньо до навчального закладу (до 1 липня).

Абітурієнти самостійно обирають формат вступу: на основі результатів національного мультипредметного тесту 2022–2025 років або шляхом складання вступних іспитів із конкурсних предметів у самому закладі. Після подачі заяви чи рапорту обов’язковою є військово-лікарська комісія — деталі в ТЦК та СП або в обраному виші.

Право вступати мають громадяни 17–30 років із повною загальною середньою, професійною, передвищою або вищою освітою. Жінки зараховуються на рівні з чоловіками без обмежень — минулого року понад 19% курсантів у військових вишах були дівчата.

Підготовку офіцерів бакалаврського рівня здійснюють:

  • Національний університет оборони України;
  • Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
  • Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
  • Військова академія (м. Одеса);
  • Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова;
  • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
  • Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»;
  • Інститут Військово-Морських Сил Одеської морської академії;
  • Військово-юридичний інститут НаУКМА;
  • Кафедри військової підготовки в ІФНТУНГ, Національному авіаційному університеті, Державній спецслужбі транспорту та Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.
  • Підготовку сержантського та старшинського складу (молодший бакалавр) здійснюють військові коледжі при:
  • Національній академії Сухопутних військ;
  • ХНУПС імені Івана Кожедуба;
  • Інституті телекомунікацій імені Героїв Крут;
  • Фаховому коледжі морського транспорту Одеської морської академії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Міноборони освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

Міністри фінансів країн G7 домовилися підтримувати Україну, але поки не погодили фінальну заяву

Робота на спільною заявою, в якій планується згадати підтримку України, триває.

Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ делегували перевірку завдань кандидатів неназваним експертам

Кандидат на посаду директора БЕБ Віктор Дубовик звернув увагу на питання прозорості у роботі конкурсної комісії з відбору очільника Бюро економічної безпеки.

Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва