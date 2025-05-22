В Україні триває вступна кампанія до військових вишів – більше місць та підвищені стипендії

В Україні триває набір із новими спеціальностями та підвищеним забезпеченням.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України повідомило, що триває вступна кампанія до закладів військової освіти. Цього року держзамовлення на підготовку офіцерів та фахівців збільшено на 20% порівняно з 2024-м і більш ніж удвічі з початку повномасштабної війни. Крім традиційних спеціальностей, уперше відкрито набір на програму «Фізкультурно-спортивна реабілітація поранених», яку запроваджено в Національному університеті оборони України.

«Військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію: ми адаптуємо навчальні програми під реалії війни, враховуємо потреби ЗСУ, використовуємо міжнародний досвід і впроваджуємо стандарти НАТО», — заявив директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимир Мірненко. «Вступ до військового вишу — це перший крок до майбутньої офіцерської кар’єри, ми працюємо над вихованням лідерських якостей у нашої молоді», — додав він.

Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні: їм гарантують безкоштовне проживання в гуртожитках, харчування, медобслуговування та формений одяг. З березня 2025 року їхнє грошове забезпечення суттєво зросло: першокурсники отримують близько 8 000 грн на місяць, а випускники з відмінними результатами — понад 20 000 грн.

Подати документи для вступу до вищих військових закладів і підрозділів у цивільних вишах можна двома шляхами:

через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (до 1 червня);

безпосередньо до навчального закладу (до 1 липня).

Абітурієнти самостійно обирають формат вступу: на основі результатів національного мультипредметного тесту 2022–2025 років або шляхом складання вступних іспитів із конкурсних предметів у самому закладі. Після подачі заяви чи рапорту обов’язковою є військово-лікарська комісія — деталі в ТЦК та СП або в обраному виші.

Право вступати мають громадяни 17–30 років із повною загальною середньою, професійною, передвищою або вищою освітою. Жінки зараховуються на рівні з чоловіками без обмежень — минулого року понад 19% курсантів у військових вишах були дівчата.

Підготовку офіцерів бакалаврського рівня здійснюють:

Національний університет оборони України;

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Військова академія (м. Одеса);

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка;

Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»;

Інститут Військово-Морських Сил Одеської морської академії;

Військово-юридичний інститут НаУКМА;

Кафедри військової підготовки в ІФНТУНГ, Національному авіаційному університеті, Державній спецслужбі транспорту та Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Підготовку сержантського та старшинського складу (молодший бакалавр) здійснюють військові коледжі при:

Національній академії Сухопутних військ;

ХНУПС імені Івана Кожедуба;

Інституті телекомунікацій імені Героїв Крут;

Фаховому коледжі морського транспорту Одеської морської академії.

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