Доки позивачка була за кордоном, її іномарку 5 разів перепродали — суд захистив порушене право приватної власності

Суд встановив незаконне відчуження автомобіля під час перебування позивачки за кордоном.

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Рівненський апеляційний суд став на бік жінки, яка втратила свою іномарку, та зобов’язав відповідачку виплатити їй вартість авто й 20 000 гривень моральної компенсації, повідомляє пресслужба суду.

Суд розглянув апеляцію представниці постраждалої, подану на рішення місцевого суду, який раніше відмовив у задоволенні позову до фізичної особи-підприємиці щодо відшкодування завданих збитків і моральної шкоди.

Апелянтка просила скасувати оскаржуване судове рішення та ухвалити нове — про задоволення позовних вимог.

Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги та скасував рішення суду попередньої інстанції, вважаючи його таким, що не відповідає обставинам справи.

Отже, суд встановив, що позивачка у 2021 році набула у власність іномарку AUDI Q5.

У лютому 2022 року, рятуючись від російського вторгнення в Україну, виїхала за кордон, а коли повернулася у травні 2023 року, то виявила, що транспортний засіб зі стоянки зник, про що вона повідомила правоохоронні органи.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видаєть­ся чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа).

За даними Головного сервісного центру, із вересня 2022-го по червень 2023 року іномарка позивачки 5 разів перереєстровувалася на нових власників.

Позивачка заперечувала факт укладення між нею і ФОП, відповідачкою у справі, договору комісії, оскільки не мала наміру передавати автомобіль на реалізацію і перебувала на час укладення правочину за кордоном, що підтверджується відбитками штемпелів прикордонних служб кількох європейських країн у її закордонному паспорті.

Більше того, представниця позивачки надала суду висновок Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про результати почеркознавчої експертизи, проведеної в рамках згаданого вище кримінального провадження.

Експерт вказав, що підписи у договорі комісії підроблені і не належать позивачці.

Зважаючи на такі обставин, апеляційний суд прийшов до висновку, що вказаний транспортний засіб вийшов із володіння позивачки поза її волею, та упродовж 2022-2023 років був перепроданий різним особам, перебуваючи, відповідно у користуванні та експлуатації нових власників.

Суд апеляційної інстанції вважає правомірними вимоги позивачки про стягнення з відповідачки на її користь збитків, завданих внаслідок неправомірної реалізації транспортного засобу, вираженого у передбачений законом спосіб, у розмірі ринкової вартості іномарки на момент такої реалізації у вересні 2022 року.

Рівненський апеляційний суд також вважає законними вимоги позивачки про стягнення з відповідачки моральної шкоди, оскільки власниця транспортного засобу понесла моральні страждання, що полягають у душевних переживаннях з приводу втрати майна, зміні способу життя, ініціюванні судового розгляду для відновлення її порушених прав.

Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода відшкодовується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб.

Гроші виступають еквівалентом моральної шкоди. Грошові кошти, як загальний еквівалент всіх цінностей, в економічному розумінні «трансформують» шкоду в загальнодоступне вираження, а розмір відшкодування «обчислює» шкоду. Розмір визначеної компенсації повинен, хоча б наближено, бути мірою моральної шкоди та відновлення стану потерпілого. При визначенні компенсації моральної шкоди складність полягає у неможливості її обчислення за допомогою будь-якої грошової шкали чи прирівняння до іншого майнового еквіваленту. Тому грошова сума компенсації моральної шкоди є лише ймовірною, і при її визначенні враховуються характер правопорушення, глибина фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вона є підставою для відшкодування, інші обставини, які мають істотне значення, вимоги розумності і справедливості (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 травня 2022 року у справі № 487/6970/20 (провадження № 61-1132св22)).

Заявлений позивачкою до стягнення з відповідачки розмір моральної шкоди — 20 000 гривень — є співмірним характеру правопорушення, глибині фізичних та душевних страждань, відповідає ступеню вини особи, яка завдала моральної шкоди, а також вимогам розумності і справедливості.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 15 травня 2025 року у справі № 569/3056/24 (провадження № 22-ц/4815/499/25).

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