Суддю та адвокатку з Одеси підозрюють у торгівлі «потрібними» рішеннями за гроші

Суддю та адвокатку затримали на продажі «потрібних» рішень у цивільних справах.

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро провели спецоперацію в Одесі, у ході якої вдалося викрити оборудку.

Як повідомили у СБУ, за даними слідства, у оборудці брали участь місцевий суддя та адвокатка, які «торгували» потрібними рішення у цивільних справах.

Правоохоронці встановили, що фігуранти запропонували відповідачу «домовитися» про необхідну ухвалу в одному з районних судів міста. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів США.

За матеріалами справи, хабар планували передати у два етапи: першу частину — як аванс до розгляду справи, другу — безпосередньо перед винесенням рішення.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували злочинну діяльність та затримали учасників схеми «на гарячому» — після передачі другої частини неправомірної вигоди.

Фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до корупційної схеми.

