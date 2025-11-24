  1. В Украине

Судью и адвокатку из Одессы подозревают в торговле «нужными» решениями за деньги

10:17, 24 ноября 2025
Судью и адвокатку задержали на продаже «нужных» решений в гражданских делах.
Судью и адвокатку из Одессы подозревают в торговле «нужными» решениями за деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро провели спецоперацию в Одессе, в ходе которой удалось разоблачить схемy.

Как сообщили в СБУ, по данным следствия, в схеме участвовали местный судья и адвокатка, которые «торговали» нужными решениями в гражданских делах.

Правоохранители установили, что фигуранты предложили ответчику «договориться» о необходимом постановлении в одном из районных судов города. Стоимость услуги составляла 10 тысяч долларов США.

Согласно материалам дела, взятку планировали передать в два этапа: первую часть — как аванс до рассмотрения дела, вторую — непосредственно перед вынесением решения.

Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали преступную деятельность и задержали участников схемы «с поличным» — после передачи второй части неправомерной выгоды.

Фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины (оконченное покушение на подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, правоохранители работают над установлением всех причастных к коррупционной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья НАБУ СБУ адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]