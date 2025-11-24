Судью и адвокатку из Одессы подозревают в торговле «нужными» решениями за деньги

Судью и адвокатку задержали на продаже «нужных» решений в гражданских делах.

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро провели спецоперацию в Одессе, в ходе которой удалось разоблачить схемy.

Как сообщили в СБУ, по данным следствия, в схеме участвовали местный судья и адвокатка, которые «торговали» нужными решениями в гражданских делах.

Правоохранители установили, что фигуранты предложили ответчику «договориться» о необходимом постановлении в одном из районных судов города. Стоимость услуги составляла 10 тысяч долларов США.

Согласно материалам дела, взятку планировали передать в два этапа: первую часть — как аванс до рассмотрения дела, вторую — непосредственно перед вынесением решения.

Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали преступную деятельность и задержали участников схемы «с поличным» — после передачи второй части неправомерной выгоды.

Фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины (оконченное покушение на подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, правоохранители работают над установлением всех причастных к коррупционной схеме.

