Астрономи зафіксували розпад комети під час наближення до Сонця – відео

Комета з поясу Койпера розлетілася на три частини під час зближення із Сонцем.

Астрономи зафіксували розпад комети C/2025 K1 (ATLAS) на три великі фрагменти під час близького підходу до Сонця. Про це повідомляє Space.

Комету відкрили в травні 2025 року. Під час наближення до Сонця вона нагрівалася, замерзлі речовини переходили в газ, утворюючи кому, а сонячний вітер формував хвіст. Попри зростання яскравості, комета не стала видимою неозброєним оком.

8 жовтня комета пройшла перигелій, після чого в ядрі почалися серйозні структурні зміни. Фрагментацію зафіксували 11–12 листопада за допомогою телескопа Коперник.

За словами дослідника Маццотти Епіфані, два фрагменти мають схожу величину та яскравість, відстань між ними — близько 2000 км. Поруч із ними виявлено третій, менший і тьмяніший фрагмент.

C/2025 K1 (ATLAS) імовірно походить із поясу Койпера і, можливо, вперше увійшла у внутрішню частину Сонячної системи. Її вивчення важливе для розуміння складу первинної планетарної туманності.

