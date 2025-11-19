Астрономы зафиксировали распад кометы при приближении к Солнцу – видео

Комета из пояса Койпера разлетелась на три части при сближении с Солнцем.

Фото: Space

Астрономы зафиксировали распад кометы C/2025 K1 (ATLAS) на три больших фрагмента при близком подходе к Солнцу. Об этом сообщает Space.

Комету открыли в мае 2025 года. Во время приближения к Солнцу она нагревалась, замерзшие вещества переходили в газ, образуя кому, а солнечный ветер формировал хвост. Несмотря на рост яркости, комета не стала видимой невооруженным глазом.

8 октября комета прошла перигелий, после чего в ядре начались серьезные структурные изменения. Фрагментацию зафиксировали 11–12 ноября с помощью телескопа Коперник.

По словам исследователя Маццотти Эпифани, два фрагмента имеют схожую величину и яркость, расстояние между ними — около 2000 км. Рядом с ними обнаружен третий, меньший и более тусклый фрагмент.

C/2025 K1 (ATLAS) предположительно происходит из пояса Койпера и, возможно, впервые вошла во внутреннюю часть Солнечной системы. Ее изучение важно для понимания состава первичной планетарной туманности.

