На Закарпатье разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу по поддельным документам

На момент получения пенсионного удостоверения и во время указанного стационарного лечения он находился за пределами Украины.

На Закарпатье пограничники Чопского отряда разоблачили противоправное намерение гражданина Украины призывного возраста, который пытался пересечь государственную границу по недействительным документам. 44-летний житель Ивано-Франковска направлялся в Словакию через пункт пропуска «Тиса». Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Во время контроля вместе с паспортным документом он предъявил пенсионное удостоверение лица с инвалидностью и выписку из решения экспертной команды.

«Вместе с тем в ходе изучения документов пограничники установили, что мужчина не мог получить их законным способом. На момент получения пенсионного удостоверения и во время указанного стационарного лечения он находился за пределами Украины. Также выявлено еще несколько признаков недействительности удостоверения и других документов», — говорится в заявлении.

Жителю Ивано-Франковска отказали в пропуске через границу. Вместо этого ему пришлось покинуть пункт пропуска в сопровождении следственно-оперативной группы Национальной полиции для дачи объяснений.

По данному факту в адрес Национальной полиции направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

