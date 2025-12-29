На Закарпатье разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу по поддельным документам
На Закарпатье пограничники Чопского отряда разоблачили противоправное намерение гражданина Украины призывного возраста, который пытался пересечь государственную границу по недействительным документам. 44-летний житель Ивано-Франковска направлялся в Словакию через пункт пропуска «Тиса». Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Во время контроля вместе с паспортным документом он предъявил пенсионное удостоверение лица с инвалидностью и выписку из решения экспертной команды.
«Вместе с тем в ходе изучения документов пограничники установили, что мужчина не мог получить их законным способом. На момент получения пенсионного удостоверения и во время указанного стационарного лечения он находился за пределами Украины. Также выявлено еще несколько признаков недействительности удостоверения и других документов», — говорится в заявлении.
Жителю Ивано-Франковска отказали в пропуске через границу. Вместо этого ему пришлось покинуть пункт пропуска в сопровождении следственно-оперативной группы Национальной полиции для дачи объяснений.
По данному факту в адрес Национальной полиции направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».
Фото: dpsu.gov.ua
