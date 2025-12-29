  1. В Україні

На Закарпатті викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами

22:54, 29 грудня 2025
Фото: dpsu.gov.ua
На Закарпатті прикордонники Чопського закону викрили протиправний намір громадянина України призовного віку, який намагався перетнути державний кордон за недійсними документами. 44-річний іванофранківець виїжджав до Словаччини через пункт пропуску «Тиса». Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На контроль разом з паспортним документом він надав пенсійне посвідчення особи з інвалідністю та витяг з рішення експертної команди.

«Втім, у ході вивчення документів прикордонники встановили, що чоловік не міг отримати їх у законний спосіб. На момент одержання пенсійного посвідчення та під час зазначеного стаціонарного лікування він перебував за межами України. Також виявлено ще кілька ознак недійсності посвідчення та інших документів», - йдеться у заяві.

Франківцеві відмовили у пропуску через кордон. Натомість йому довелося вибути з пункту пропуску у супроводі слідчо-оперативної групи Нацполіції для надання пояснень.

За даним фактом на адресу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Фото: dpsu.gov.ua

