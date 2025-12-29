В Киевской области осудили таксиста за попытку похищения 6-летней девочки
В Киевской области суд вынес обвинительный приговор по делу о попытке похищения 6-летнего ребенка. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
При публичном обвинении ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры 39-летнего жителя области признали виновным в оконченном покушении на незаконное лишение свободы и похищение малолетнего ребенка.
Как отметили в прокуратуре, событие произошло в одном из сел Фастовского района в апреле этого года.
«Таксист, управляя автомобилем, заметил 6-летнюю девочку, которая шла по улице без взрослых. Он остановился, схватил ребенка и силой затащил в салон автомобиля. Чтобы девочка не смогла позвать на помощь, он закрыл ей рот рукой. Ребенку удалось вырваться из автомобиля и убежать», — отметили там.
Мужчину приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы — максимальному наказанию, предусмотренному законом за оконченное покушение на незаконное лишение свободы и похищение малолетнего ребенка, по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Также в прокуратуре отметили, что ранее мужчина был судим за развращение несовершеннолетнего лица.
