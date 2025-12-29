В Киевской области осудили таксиста за попытку похищения 6-летней девочки

Суд поддержал позицию прокуратуры и вынес обвинительный приговор по делу о попытке похищения 6-летней девочки в Киевской области.

В Киевской области суд вынес обвинительный приговор по делу о попытке похищения 6-летнего ребенка. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

При публичном обвинении ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры 39-летнего жителя области признали виновным в оконченном покушении на незаконное лишение свободы и похищение малолетнего ребенка.

Как отметили в прокуратуре, событие произошло в одном из сел Фастовского района в апреле этого года.

«Таксист, управляя автомобилем, заметил 6-летнюю девочку, которая шла по улице без взрослых. Он остановился, схватил ребенка и силой затащил в салон автомобиля. Чтобы девочка не смогла позвать на помощь, он закрыл ей рот рукой. Ребенку удалось вырваться из автомобиля и убежать», — отметили там.

Мужчину приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы — максимальному наказанию, предусмотренному законом за оконченное покушение на незаконное лишение свободы и похищение малолетнего ребенка, по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Также в прокуратуре отметили, что ранее мужчина был судим за развращение несовершеннолетнего лица.

