На Київщині засудили таксиста за спробу викрадення 6-річної дівчинки

Суд підтримав позицію прокуратури та виніс обвинувальний вирок у справі про спробу викрадення 6-річної дівчинки на Київщині.

На Київщині суд виніс обвинувальний вирок у справі про спробу викрадення 6-річної дитини. Про це повідомили в Київська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури, 39-річного жителя області визнано винним у закінченому замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої дитини.

Як зазначили у прокуратурі, подія сталася в одному з сіл Фастівського району в квітні цього року.

«Таксист, керуючи автомобілем, помітив 6-річну дівчинку, яка йшла вулицею без дорослих. Він зупинився, схопив дитину та силоміць затягнув до салону авто. Щоб дівчинка не змогла покликати на допомогу, він закрив їй рот рукою. Дитині вдалося вирватися з автомобіля та втекти», - зазначили там.

Чоловіка засуджено до 3 років 4 місяців позбавлення волі — максимального покарання, передбаченого законом за закінчений замах на незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої дитини, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Також у прокуратурі зазначили, що раніше чоловік був судимий за розбещення неповнолітньої особи.

