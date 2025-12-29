  1. В Украине

С февраля в Украине будет действовать обновленный порядок направления налоговых уведомлений-решений

22:18, 29 декабря 2025
С 26 февраля в Украине вступит в силу обновленный порядок направления налоговых уведомлений-решений.
С 26 февраля 2026 года в Украине будет применяться обновленный порядок направления налоговых уведомлений-решений (НУР). Как указали в налоговой, соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов от 9 октября 2025 года № 513. Документом внесены изменения в Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам.

Целью изменений является приведение Порядка в соответствие с положениями Налогового кодекса Украины, отдельными законодательными актами, а также актуализация форм налоговых уведомлений-решений.

Основные изменения:

  • учет отдельных правил уплаты налоговых обязательств во время военного положения.

Если налогоплательщик уплачивает сумму налогового обязательства в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения НУР (формы «Р» и «Д»), штрафные (финансовые) санкции считаются отмененными, а пеня не начисляется. При этом новое НУР не составляется;

  • НУР в случае ликвидации контролирующего органа.

В случае ликвидации органа ГНС, который принял предыдущее НУР, новое решение оформляет контролирующий орган, осуществляющий администрирование налогов, сборов и платежей налогоплательщика;

  • обновление форм НУР (приложения 1–30) с учетом новой нумерации.

Формы дополнены, в частности:

  • уточненными основаниями, при установлении которых направляется (вручается) НУР;
  • унифицированной структурой и едиными форматами отображения информации;
  • обновленным форматом реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции.

Также обновленный порядок предусматривает отображение информации о судебных и административных обжалованиях, которые повлияли на размер согласованных денежных обязательств, а также QR-коды для быстрой и удобной уплаты денежных обязательств.

