З лютого в Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень

22:18, 29 грудня 2025
З 26 лютого в Україні набуде чинності оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень.
З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР). Як вказали у податковій, відповідні зміни затверджені наказом Міністерство фінансів від 9 жовтня 2025 року № 513. Документом внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Метою змін є узгодження Порядку із положеннями Податкового кодексу України, окремими законодавчими актами, а також актуалізація форм податкових повідомлень-рішень.

Основні зміни:

  • врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану.

Якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми «Р» та «Д»), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається;

  • ППР у разі ліквідації контролюючого органу.

У разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків;

  • оновлення форм ППР (додатки 1 – 30) з урахуванням нової нумерації.

Форми доповнено, зокрема:

  • уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;
  • уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації;
  • оновленим форматом реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

Також оновлений порядок також передбачає відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань, та QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.

бізнес податкова

