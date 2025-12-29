  1. В Украине

Правительство обновило механизмы управления, мониторинга и контроля

21:03, 29 декабря 2025
Постановление меняет правила запросов на средства, контроль и отчетность в рамках Плана Украины в пределах инструмента Ukraine Facility.
Кабинет Министров Украины постановлением №1318 внес изменения в порядок реализации инструмента Ukraine Facility. Как сообщили в Минэкономики, документ устанавливает механизмы управления, мониторинга, контроля и отчетности за выполнением Плана Украины.

По обновленному порядку:

  • Формирование и подача запросов на выплаты будет происходить по четко определенной процедуре, регулирующей подготовку Украиной запросов на средства в рамках Кредитного соглашения и Соглашения о финансировании.
  • Декларации по управлению средствами подаются не только на уровне национального координатора, но и ответственными органами с применением стандартизированных чек-листов, подтверждающих целевое использование средств и достоверность информации.
  • Усиливается финансовый контроль, уточняются полномочия Госказначейства по казначейскому обслуживанию платежей и Госаудитслужбы как независимого органа аудита.
  • Предотвращение санкционных рисков: проверка получателей финансирования на соответствие санкционным спискам ЕС и запрет использования средств в пользу лиц, в отношении которых применены ограничительные меры.
  • Обновление мониторинга и отчетности: вводятся унифицированные формы отчетности, четкие сроки представления информации и расширенный перечень данных для ответственных органов.

В Минэкономики подчеркивают, что изменения обеспечивают выполнение международных обязательств Украины и создают условия для надлежащего финансового контроля, что является предпосылкой для своевременного получения финансовой поддержки ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

деньги Кабинет Министров Украины постановление

