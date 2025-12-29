  1. В Україні

Уряд оновив механізми управління, моніторингу та контролю

21:03, 29 грудня 2025
Постанова змінює правила запитів на кошти, контроль та звітність у рамках Плану України в межах інструменту Ukraine Facility.
Кабінет Міністрів України постановою №1318 вніс зміни до порядку реалізації інструменту Ukraine Facility. Як повідомили в Мінекономіки, документ встановлює механізми управління, моніторингу, контролю та звітності за виконанням Плану України.

За оновленим порядком:

  • Формування та подання запитів на виплати відбуватиметься за чітко визначеною процедурою, що регулює підготовку Україною запитів на кошти у межах Кредитної угоди та Угоди про фінансування.
  • Декларації щодо управління коштами подаються не лише на рівні національного координатора, а й відповідальними органами із застосуванням стандартизованих чек-листів, що підтверджують цільове використання коштів та достовірність інформації.
  • Посилюється фінансовий контроль, уточнюються повноваження Держказначейства щодо казначейського обслуговування платежів і Держаудитслужби як незалежного органу аудиту.
  • Запобігання санкційним ризикам: перевірка отримувачів фінансування на відповідність санкційним спискам ЄС та заборона використання коштів на користь осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи.
  • Оновлення моніторингу та звітності: запроваджуються уніфіковані форми звітності, чіткі строки подання інформації та розширений перелік даних для відповідальних органів.

У Мінекономіки підкреслюють, що зміни забезпечують виконання міжнародних зобов’язань України та створюють умови для належного фінансового контролю, що є передумовою для своєчасного отримання фінансової підтримки ЄС у межах програми Ukraine Facility.

гроші Кабінет Міністрів України постанова

