Уряд оновив механізми управління, моніторингу та контролю

Постанова змінює правила запитів на кошти, контроль та звітність у рамках Плану України в межах інструменту Ukraine Facility.

Кабінет Міністрів України постановою №1318 вніс зміни до порядку реалізації інструменту Ukraine Facility. Як повідомили в Мінекономіки, документ встановлює механізми управління, моніторингу, контролю та звітності за виконанням Плану України.

За оновленим порядком:

Формування та подання запитів на виплати відбуватиметься за чітко визначеною процедурою, що регулює підготовку Україною запитів на кошти у межах Кредитної угоди та Угоди про фінансування.

Декларації щодо управління коштами подаються не лише на рівні національного координатора, а й відповідальними органами із застосуванням стандартизованих чек-листів, що підтверджують цільове використання коштів та достовірність інформації.

Посилюється фінансовий контроль, уточнюються повноваження Держказначейства щодо казначейського обслуговування платежів і Держаудитслужби як незалежного органу аудиту.

Запобігання санкційним ризикам: перевірка отримувачів фінансування на відповідність санкційним спискам ЄС та заборона використання коштів на користь осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи.

Оновлення моніторингу та звітності: запроваджуються уніфіковані форми звітності, чіткі строки подання інформації та розширений перелік даних для відповідальних органів.

У Мінекономіки підкреслюють, що зміни забезпечують виконання міжнародних зобов’язань України та створюють умови для належного фінансового контролю, що є передумовою для своєчасного отримання фінансової підтримки ЄС у межах програми Ukraine Facility.

