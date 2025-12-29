  1. В мире

В Австралии местные власти хотят ввести комендантский час для кошек

23:56, 29 декабря 2025
В настоящее время продолжается дискуссия относительно комендантского часа — одни хотят, чтобы кошки находились в помещении ночью, а другие требуют введения 24-часового режима ограничения передвижения.
В австралийском штате Виктория Совет округа Кампасеп утвердил новый Четырехлетний план управления домашними животными, направленный на решение проблем, связанных с нападениями собак, бездомными кошками и другим нежелательным поведением домашних питомцев, пишет Shepparton News.

План предусматривает внедрение стратегий, которые поощряют ответственное отношение к содержанию животных и улучшают соблюдение установленных правил.

Член совета Зои Кук отметила, что документ также открывает путь к возможному внедрению законодательства об ограничении передвижения кошек, при этом в марте следующего года начнутся общественные консультации по этому вопросу.

«Это большая проблема с точки зрения влияния кошек на местную дикую природу и безопасность животных», — сказала она.

Некоторые требуют, чтобы кошки находились в помещении ночью, а другие — чтобы был введен 24-часовой режим ограничения передвижения.

Согласно опросу, проведенному советом, 59% респондентов полностью поддерживают правило 24-часового ограничения, тогда как 29% заявили, что могут поддержать его.

План также предусматривает расширение образовательных программ по микрочипированию, стерилизации и регистрации животных, а также дальнейшее поощрение ответственного владения домашними животными.

Заместитель мэра Тони Марвуд отметил, что документ включает стандарты поведения для домашних животных, чтобы владельцы лучше понимали свои обязанности. «Крайне важно иметь набор указаний, которые помогают нам в этом», — сказал он.

Отмечается, что в прошлом финансовом году совет получил 1415 жалоб, связанных с кошками и собаками, что почти на 300 больше, чем годом ранее, включая жалобы на лай, нападения собак и ловушки для кошек.

