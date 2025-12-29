У Австралії місцева влада хоче запровадити комендантську годину для котів

Наразі йде дискусія щодо комендантської години — одні хочуть, щоб коти перебували в приміщенні вночі, а інші вимагають запровадили 24-годинний режим обмеження пересування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У австралійському штаті Австралія Рада округу Кампасеп ухвалила новий Чотирирічний план управління домашніми тваринами, що спрямований на вирішення проблем з нападами собак, безпритульними котами та іншою небажаною поведінкою домашніх улюбленців, пише Shepparton News

План передбачає впровадження стратегій, які заохочують відповідальне ставлення до утримання тварин та покращують дотримання встановлених правил.

Член ради Зої Кук зазначила, що документ також відкриває шлях до можливої впровадження законодавства щодо обмеження пересування котів, причому у березні наступного року розпочнуться громадські консультації з цього питання.

«Це велика проблема з точки зору впливу котів на місцеву дику природу та безпеку тварин», — сказала вона.

Деякі вимагають, щоб коти перебували в приміщенні вночі, а інші запровадили 24-годинний режим обмеження пересування.

Згідно з опитуванням, проведеним радою, 59% респондентів повністю підтримують правило 24-годинного обмеження, тоді як 29% заявили, що можуть підтримати його.

План також передбачає розширення освітніх програм про мікрочипування, стерилізацію та реєстрацію тварин, а також подальше заохочення відповідальної власності домашніх тварин.

Заступник міського голови Тоні Марвуд відзначив, що документ включає стандарти поведінки для домашніх тварин, щоб власники краще розуміли свої обов’язки. «Вкрай важливо мати набір вказівок, які допомагають нам у цьому», — сказав він.

Зазначається, що минулого фінансового року рада отримала 1415 скарг, пов’язаних із котами та собаками, що на майже 300 більше, ніж попереднього року, включно зі скаргами на гавкіт, напад собак та пастки для котів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.