Какая информация вносится в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в загранпаспорт — список

В бесконтактный электронный носитель, имплантированный в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вносится ряд информации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какая информация вносится в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В бесконтактный электронный носитель, имплантированный в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вносится:

информация, содержащаяся на странице данных паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

биометрические данные и параметры:

оцифрованное изображение лица лица,

оцифрованная подпись лица,

оцифрованные отпечатки пальцев рук (оцифрованные отпечатки пальцев рук лица не получаются до достижения им 12-летнего возраста, а также в случае, когда лицо не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей, что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке);

данные об обеспечении защиты информации, содержащейся на бесконтактном электронном носителе, в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO), специализированного учреждения ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.