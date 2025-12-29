  1. В Украине

Какая информация вносится в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в загранпаспорт — список

21:24, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В бесконтактный электронный носитель, имплантированный в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вносится ряд информации.
Какая информация вносится в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в загранпаспорт — список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какая информация вносится в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В бесконтактный электронный носитель, имплантированный в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вносится:

  • информация, содержащаяся на странице данных паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • биометрические данные и параметры:
  • оцифрованное изображение лица лица,
  • оцифрованная подпись лица,
  • оцифрованные отпечатки пальцев рук (оцифрованные отпечатки пальцев рук лица не получаются до достижения им 12-летнего возраста, а также в случае, когда лицо не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей, что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке);
  • данные об обеспечении защиты информации, содержащейся на бесконтактном электронном носителе, в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO), специализированного учреждения ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт ID-паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]